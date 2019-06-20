Гибель Эмилиано Салы: задержан пилот, подозреваемый в непреднамеренном убийстве футболиста (фото)

Спорт

Полиция графства Дорсет на юго-западе Англии, расследующая обстоятельства гибели в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Салы (на фото), задержала 64-летнего пилота Дэвида Хендерсона по подозрению в непредумышленном убийстве форварда «Кардиффа», сообщает dailymail.co.uk.

Именно Хендерсон должен был сесть за штурвал самолета Piper Malibu PA-46, на котором 21 января Эмилиано Сала летел из Нанта в Кардифф. Паспорт Дэвида в тот злополучный день даже был отсканирован службой безопасности аэропорта Нанта. Но почему-то вместо него на девять часов позже запланированного полетел другой пилот — 59-летний Дэйв Ибботсон, который, как выяснилось позже, не имел лицензии на коммерческие перевозки пассажиров и к тому же был дальтоником.

Сначала СМИ сообщили, что вместе с Салой пропал и пилот Хендерсон (именно он был зарегистрирован на полет). Но на следующий день сам Дэвид перед тем, как удалить свой аккаунт в Facebook, сообщил, что он жив-здоров.

Пилот Дэвид Хендерсон

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 3 февраля на морском дне был найден пропавший самолет, на котором летел футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала, а позже спасатели подняли на поверхность тело аргентинского форварда (труп пилота Ибботсона не найден до сих пор).

С погибшим футболистом простились 16 февраля в его родном городе Прогресо, где он играл в футбол до 15 лет. На похороны Салы пришла даже его любимая собака.

К слову, через три месяца после гибели Эмилиано Салы умер его отец Орасио, а за несколько дней до этого в автомобильной аварии погиб близкий друг футболиста Себастьян Рабеллино.

«ФАКТЫ» также сообщали, с кем встречался погибший футболист Эмилиано Сала.

Фото Getty Images, bbc.co.uk



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