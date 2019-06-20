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Дисквалифицированная легкоатлетка оказалась мужчиной (фото)
28-летняя кенийская бегунья на длинные дистанции Шиейс Чепкосгей, отбывающая четырехлетнюю дисквалификацию за применение допинга, на самом деле оказалась мужчиной.
Начав заниматься спортом, она указала в документах, что является женщиной. При этом, помимо спортивной карьеры, Шиейс также подрабатывала в местной больнице медсестрой. Но кенийские сотрудники полиции раскрыли секрет с полом, а в ходе допроса спортсменка подтвердила их догадки.
Судебное заседание по делу Чепкосгей состоится 21 июня.
Отметим, что спортсменка была дисквалифицирована на четыре года после полумарафона, который прошел в Малайзии в октябре 2016 года. Тогда в крови кенийки обнаружили следы тестостерона, андростерона и этиохоланона.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легкоатлетка из России, выступавшая под именем украинки, дисквалифицирована на 12 лет.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.