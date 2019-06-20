Деньги

На Донбассе люди остались без воды из-за долгов КП «Вода Донбасса», — СМИ

В Константиновке Донецкой области, Сантуриновке, Червоном Жовтне люди остались без водоснабжения. Воды в кранах нет уже месяц. Жители Константиновки в поисках воды отправляются к колодцам и рекам, отмечая, что жить при 30-градусной жаре без водоснабжения крайне сложно. Несмотря на обращения местной власти, к премьер-министру и Минэкономразвития, никакого решения проблемы нет. Об этом сообщили журналисты телеканала «Донбасс».

Граждане Константиновки вышли на улицы и перекрыли дороги с требованием возобновить водоснабжение.

«Больше всего беспокоит санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе, потому что садики, школы, все работают, а воды у них нет», — рассказала журналистам участница митинга Татьяна.

Из-за долгов компании «Вода Донбасса» без электроэнергии остался Белокузьминовский водоканал, который снабжает область. Без воды на Донбассе остаются почти 40 тысяч человек.

Журналисты выяснили, что КП «Вода Донбасса» накопила долг на 3 млрд грн с 2014 года. Также есть задолженность на неподконтрольных территориях, куда КП поставляет воду.

По словам Ларисы Гусевой, замдиректора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации, администрация неоднократно обращалась к высшим органам власти.

«Мы обращались в МЭРТ (Министерство экономического развития и торговли. — Ред.), чтобы из резервного фонда были выделены средства хотя бы для частичного погашения долгов компании, 280 млн грн, но получили отказ», — рассказала Лариса Гусева.

Напомним, в Константиновке люди перекрыли трассу из-за отсутствия водоснабжения. 27 мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар. С 23 мая водоснабжение прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса. Жители Донецкой области обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП «Вода Донбасса». Вопрос водоснабжения КП «Вода Донбасса» Кабинет министров рассматривает с начала апреля 2019 года.

Вице-премьер-министр Украины и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам совещания 3 апреля поручил МЭРТ предоставить государственную помощь (финансирование) КП «Компания «Вода Донбасса».

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