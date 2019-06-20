Политика

Улыбку лучше приберечь: при встрече с Путиным Зеленскому надо следить за своими жестами

Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в самое ближайшее время в Минске. Как сообщает Telegram-канал «Незыгарь», который считается близким к российским спецслужбам, президенты Украины и России могут обменяться рукопожатием во время «Европейских игр-2019» в Беларуси, которые начнутся 21 июня.

Несмотря на то что эта встреча, если она состоится, будет не официальной, украинской стороне нужно к ней очень хорошо подготовиться, считает политолог, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

- Не думаю, что это будет плодотворная встреча. Президенты могут просто пожать друг другу руки, но вряд ли дойдет до какого-либо важного обсуждения, — сказал в интервью «ФАКТАМ» Мусиенко. — Если говорить с Путиным сейчас на «Европейских играх», то о чем? Даже к таким спонтанным встречам нужно готовиться основательно.

Каков может быть предмет обсуждения сейчас между лидерами Украины и России? Я его пока не вижу. У Зеленского и у Путина разные взгляды на минский процесс. Мы хотим, чтобы сначала был восстановлен контроль над государственной границей, чтобы прекратились обстрелы территорий, подконтрольных Украине. Путин же ратует за изменение украинской Конституции, чтобы Донбассу был предоставлен особый статус, за проведение выборов на временно оккупированных территориях, децентрализацию. Эти позиции будут оставаться неизменными — как с украинской стороны, так и со стороны Кремля. Поэтому пока не вижу смысла о чем-то существенном говорить Зеленскому и Путину где-то на стадионе в Минске.

Полагаю, полноценных переговоров между Украиной и Россией в ближайшей перспективе можно не ждать. Не исключено, что все изменится после встречи Зеленского с Трампом, в результате которой можно будет сформировать свою позицию и найти тему для переговоров.

Если же встреча на «Европейских играх» и состоится, то, скорее всего, она будет выглядеть так: Зеленский и Путин обменяются заготовленными фразами. Наш президент скажет, как и обещал, что Крым — это Украина, и Путин ответит что-то свое. На этом обмен любезностями закончится. (Напомним, что ранее Владимир Зеленский говорил, что намерен при встрече с Путиным поднять вопрос о возвращении оккупированных Россией территорий под контроль Украины. — Авт.).

Хочу сказать еще вот о чем. Зеленскому надо очень хорошо подумать о жестах и мимике — быть максимально сдержанным. Огромное количество фотокорреспондентов будут следить за тем, как ведут себя оба президента. Потом любой жест или улыбку Зеленского они могут истолковать в свою пользу. В прессе будет обсуждаться каждый жест. Ну, это понятно. Между нашими странами военный конфликт.

— Ни Зеленский, ни Путин еще не подтвердили своего присутствия на «Европейских играх». Но если они оба все-таки приедут, может получиться так, что кто-то будет стараться избежать встречи?

— Не думаю, что Зеленский будет бегать от Путина. Но всё могут решить проще. Если будет обращение от одной из сторон, то президентов Украины и России организаторы просто рассадят так, чтобы они не могли контактировать.

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич считает, что встречу Зеленского с Путиным на «Европейских играх» кремлевские пропагандисты будут использовать в своих целях:

— Встреча Зеленского и Путина на «Европейских играх» в Минске? Думаю, она реальна. Но целесообразности в ней не много, — сказал в интервью «ФАКТАМ» Игар Тышкевич. — Обсудить что-то серьезное (например, вопрос освобождения украинских моряков) точно не получится. Об этом нужно говорить с глазу на глаз. А вы представьте себе обстановку на стадионе, да еще и повышенное внимание прессы к возможной встрече президентов?

— Почему нельзя вопрос освобождения украинских моряков обсудить при всех?

— А как вы себе это представляете? Знаете, что за последние пять лет у нас не было ни одного освобожденного узника, который не шел бы на обмен? И вот Путин при журналистах начнет говорить: «У вас там есть такие-то пленные, давайте их обменяем на ваших моряков»… Нет, это нереально. Нужно проводить отдельные хорошо подготовленные переговоры.

— Но хотя бы перекинуться парой фраз Зеленскому и Путину удастся?

— Все приглашенные почетные гости будут находиться в правительственной ложе. А она сравнительно небольшая. Существует возможность, что Зеленский с Путиным смогут обменяться рукопожатиями. Но тут тоже надо быть очень осторожным. Фотография здоровающихся президентов Украины и России облетит весь мир. А кремлевские пропагандисты могут использовать это как вброс в украинское информационное поле. Причем этот вброс может сопровождаться фейками.

— А если не на стадионе? Могут Зеленский и Путин встретиться в Минске в менее публичном месте для общения?

— Это огромный политический риск. Пока не вижу целесообразности в такой встрече.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что заместитель главы Администрации президента Украины Вадим Пристайко заявил о наличии «креативных» идей по оживлению Минского процесса, над которыми еще должны поработать эксперты и выйти на конкретные решения.

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