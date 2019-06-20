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В Одессе пропала еще одна несовершеннолетняя
В Одессе пропала очередная девушка-подросток. Об этом информирует региональный главк Нацполиции. Объявлен розыск 15-летней Альбины Каневской. Сообщается, что она 18 июня ушла гулять и не вернулась домой.
Приметы Альбины Каневской: на вид 15 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, славянской внешности, волосы русые до плеч, под левым глазом родинка.
Была одета в джинсовые шорты светлого цвета, темно-синюю футболку с рисунком на животе.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщать на спецлинию «102».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 19 июня, после недельных поисков, в Одесской области обнаружили тело 11-летней Даши Лукьяненко. Задержан подозреваемый в убийстве девочки. Полиция назвала основную версию этого преступления.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..