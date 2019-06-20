26.23 / 26.48 29.41 / 29.85
Киев: +28
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе пропала еще одна несовершеннолетняя

13:35 20 июня 2019 309
Альбина Каневская
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе пропала очередная девушка-подросток. Об этом информирует региональный главк Нацполиции. Объявлен розыск 15-летней Альбины Каневской. Сообщается, что она 18 июня ушла гулять и не вернулась домой.

Приметы Альбины Каневской: на вид 15 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, славянской внешности, волосы русые до плеч, под левым глазом родинка.
Была одета в джинсовые шорты светлого цвета, темно-синюю футболку с рисунком на животе.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщать на спецлинию «102».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 19 июня, после недельных поисков, в Одесской области обнаружили тело 11-летней Даши Лукьяненко. Задержан подозреваемый в убийстве девочки. Полиция назвала основную версию этого преступления.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины