- 14:16 "Шел бы он, этот царь": в Крыму комментируют прямую линию Путина
- 14:15 "За что вы выбрали меня, за что?": Зеленского потроллили острой песней
- 14:05 USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме
- 13:54 В Полтаве массово тонут люди, среди утопленников — студент из Йемена
- 13:51 Жара усилится: синоптик дала прогноз погоды на 21 июня
- 13:51 Прямая линия с Путиным: в сети указали на явный прокол пропагандистов
- 13:50 Филарет отказался от Томоса и восстановил УПЦ КП
- 13:35 В Одессе пропала еще одна несовершеннолетняя
- 13:25 Опять лапши навешает: "Прямую линию" Путина высмеяли яркими карикатурами
- 13:23 Город словно вымер: появились удручающие фото и видео Донецка
- 13:18 Как живут родители Зеленского
- 13:05 Улыбку лучше приберечь: при встрече с Путиным Зеленскому надо следить за своими жестами
USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме
19 июня Агентство США по международному развитию (USAID) провело круглый стол на тему «Обратный отсчет до нового рынка электроэнергии в Украине» и рекомендовало запустить рынок 1 июля в безопасном режиме. Об этом говорится в Проекте энергетической безопасности.
«Мы рекомендуем запустить рынок в безопасном режиме, чтобы ограничить риски. Безопасный режим поможет обеспечить надежное снабжение украинских потребителей электроэнергией надлежащего качества по приемлемым ценам», — отметил старший советник USAID по вопросам энергетики Шукру Богут.
В рекомендациях USAID говорится о том, что функционирование рынка электроэнергии в безопасном режиме означает введение на переходный период определенных ограничений, чтобы минимизировать финансовые и технические риски. В частности, среди таких ограничений — введение механизма спецобязательств для недопущения роста тарифов для бытовых потребителей, требование о торговле стандартизированными продуктами на базе прозрачной торговой платформы для электронных аукционов, четкие правила расчета и ценовые ограничения на двустороннем рынке и рынке на сутки вперед, совершенствование имеющихся систем учета и авансовых платежей по услугам балансировки, чтобы избежать рисков неплатежей.
В USAID считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.
Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закону Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019 года.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что с запуском нового рынка тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..