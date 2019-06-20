Задушил голыми руками и пытался изнасиловать: вскрылись жуткие детали убийства Даши Лукьяненко

Происшествия

В четверг, 20 июня, состоялся совместный брифинг начальника Одесского регионального главка Наполиции Олега Беха и прокурора области Олега Жученко. Они озвучили информацию по делу об убийстве Даши Лукьяненко. Напомним, 11-летняя девочка из Ивановки Одесской области пропала 13 июня. Тело Даши нашли 19 июня. Полиция задержала по подозрению в убийстве 26-летнего местного жителя.

По словам руководителя Одесского регионального главка Наполиции Олега Беха, подозреваемый Николай Т. задушил девочку руками, пытался изнасиловать, нанес ей ранения острым предметом, после чего связал ноги скотчем, надел на голову кулек, замотал кулек скотчем, привязал к ногам груз (камни, чтобы тело не всплыло) и сбросил на трехметровую глубину — в выгребную яму туалета.

Олег Бех сообщил, что тело девочки было обнаружено после того, как сотрудники полиции с помощью специальной техники разбили бетонную основу, которой была покрыта выгребная яма во дворе подозреваемого. Когда отверстие было расширено, они увидели руку ребенка, за которую и подняли тело на поверхность. На девочке были только сережки…

Эксперты установили, что смерть Даши Лукьяненко наступила до 15:00 13 июня, в день ее исчезновения. Полицейские обыскивали дом, в котором проживал Николай Т., еще в день пропажи ребенка, однако ничего подозрительного тогда не обнаружили.

Более того, этот человек активно участвовал в поисках девочки, помогал полиции. «Он добровольно показал чердаки, дом. Правда, уничтожил ряд следов преступления, в частности, следы крови. Однако это выяснилось позже, а изначально его и заподозрить никто не мог…» — сказал Бех.

По его словам, первоначально следователи наметили примерно 800 подозреваемых, которые проживали в данном районе и могли совершить это преступление либо быть к нему причастными. В ходе расследования было выявлено около 10 автомобилей, на которых девочку могли вывезти.

«Скажу больше: даже когда круг подозреваемых сузился до восьми человек, Николай Т. в него не вошел. Только после того как были изучены все обстоятельства, просмотрены видио с камер наружного наблюдения, допрошены соседи и опрошены все наиболее вероятные подозреваемые, в отношении него возникло обоснованное подозрение», — уточнил Олег Бех.

Правоохранители говорят, что родители Николая Т. ничего не знали о том, что совершил их сын. Более того, эта семья и семья погибшей девочки поддерживали добрососедские отношения. Родители подозреваемого и мама Даши работали на местном рынке. Все вместе они активно участвовали в поисках пропавшей девочки.

Прокурор Олег Жученко сообщил, что расследование ведется сразу по четырем статьям УК Украины: ч.2 ст. 146 (похищение ребенка), ч.2ст. 152 (попытка изнасилования), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) и ст. 297 (надругательство над телом покойного), поскольку тело девочки было брошено в выгребную яму.

Сейчас подозреваемый в убийстве доставлен из Ивановки в Одессу. Здесь ему будет официально предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 20 июня в Одессе пропала еще одна несовершеннолетняя. Объявлен розыск, обнародованы приметы 15-летней девушки.

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