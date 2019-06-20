Жителей Львовщины атакуют змеи, среди пострадавших маленький ребенок

Происшествия

В среду, 19 июня, на Львовщине произошли сразу два случая нападения змей на людей. В селе Маткив Турковского района в 18:13 змея укусила шестилетнюю девочку — местную жительницу. Ребенок госпитализирован в Турковскую центральную районную больницу. В том же районе в 21:49 змея укусила 37-летнего жителя села Нижние Высоцкое. Мужчина также госпитализирован. Об этом сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области. А в общей сложности с начала года на территории области после укуса змей на больничной койке оказались 18 человек.



По информации департамента гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, состояние пострадавших тяжелое.

Напомним, что в субботу, 15 июня, на Львовщине поступила в реанимацию 56-летняя женщина, которую укусила змея.

А в августе 2018 года во Львовской области от укуса змеи умер четырехлетний ребенок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, что в последнее время со змеями все чаще сталкиваются жители Одессы. Обнаружить ядовитое пресмыкающееся можно прямо у себя в квартире.

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