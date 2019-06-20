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Под Черкассами поезд сбил насмерть маленького ребенка
На Одесской железной дороге, у станции Косари (Черкасская область), в среду, 19 июня, погиб шестилетний мальчик (недавно под Киевом пассажирский поезд сбил мальчика-подростка).
Ребенок с велосипедом переходил пути в неположенном месте. Как сообщили на предприятии, машинист поезда применил экстренное торможение с подачей сигналов большой громкости, однако избежать трагедии не удалось. От удара малыша отбросило на 45 метров, он получил травмы, несовместимые с жизнью.
По предварительным данным, мальчик возвращался из дневного лагеря при школе. Мать собиралась встретить сына, но задержалась из-за «неотложных дел».
В настоящее время выяснением всех обстоятельств ЧП занимается следственно-оперативная группа полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно в Днепре поезд Кривой Рог — Москва сбил насмерть мужчину — отца троих детей, который переходил дорогу в наушниках.
«ФАКТЫ» также писали, что «Укрзалізниця» массово строит «переходы жизни», которые помогут вдове сократить смертность под колесами локомотивов.
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