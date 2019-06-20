То, что сейчас делает Зеленский, это не комедия, это трагедия, — Путин

Мир

В четверг, 20 июня, президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии в Москве ответил на вопрос, касавшийся отношений между Москвой и Киевом. Ему предложили сделать первым шаг навстречу президенту Украины Владимиру Зеленскому. Задавший вопрос мотивировал это тем, что новый украинский лидер еще молод и неопытен как политик.

Вопрос прозвучал после сюжета из Набережных Челнов, в котором показали многодетную семью из Торецка, которая в 2014 году уехала в Россию. Беседуя с членами семьи, Путин пообещал еще больше упростить процедуру предоставления российского гражданства украинцам, проживающим не только в России, но и в самой Украине.

Говоря о своем отношении к президенту Зеленскому, Путин заявил: «Зеленский — безусловно талантливый человек. Помню его выступления в КВН в Москве. Кажется это было в начале 2000-х. Это было талантливо и смешно. А то, что он сейчас делает, — не смешно. Вы же видели только что сюжет. Это не комедия, это трагедия…»

Далее Путин подверг критике действия Зеленского на посту главы государства. Он обвинил президента Украины в том, что тот не выполняет свои предвыборные обещания. По словам Путина, ВСУ участили обстрелы территории непризнанных республик на Донбассе. Киев отказывается снять экономическую блокаду. «Будучи за границей, Зеленский заявил, что не собирается разговаривать с представителями непризнанных республик. А как тогда решить проблемы? Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины увеличились, а говорилось, что они сократятся. Говорилось, что нужно снять блокаду ЛНР и ДНР, но ничего не делается. Делать шаг навстречу — это, конечно, хорошо. Но для налаживания отношения нужна политическая воля украинских властей», — подчеркнул Путин.

Добавим, что в начале прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия ни с кем не ругалась, а значит, и мириться ни с кем не нужно. «О примирении речи не идет. Если мы полностью сдадим и наплюем на национальные интересы? Нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупируем. Это полная чушь и ложь», — сказал Путин, не моргнув глазом.

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