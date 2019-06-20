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Украинская энергетическая биржа (УЭБ) является наиболее подготовленной площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на новом рынке электроэнергии. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook председатель биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский, отвечая на замечание первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Причиной дискуссии стало избрание на три месяца Украинской энергобиржи, а не ProZorro временным организатором проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на новом рынке электроэнергии, который начнет работу с 1 июля.

«Платформа УЭБ действительно является единственной готовой к проведению биржевых и аукционных торгов по образцам лучших европейских площадок. С начала создания УЭБ мы двигались к открытому рынку электроэнергии. Почти 10 лет изучали лучший опыт, стажировались на европейских энергетических биржах и в клиринговых центрах, развивали биржевую платформу и устанавливали биржевой рынок в Украине, инвестируя в технологии, системы и обучение персонала, закупали софты ведущих европейских вендоров, которые успешно используют развитые европейские биржи. Стандартизированные продукты — база/пик/офпик — готовы и отработаны на нашей платформе, клиринг, эскроу-счета, управления рисками. Мы обладаем технологиями и системами для проведения аукциона в трех формах, как это предусмотрено порядком Кабмина: односторонний, двусторонний встречный и специализированный», — написал Дубовский.

Алексей Дубовский предложил Максиму Нефедову провести эксперимент для определения наиболее эффективной площадки: «Наше предложение к Максиму Нефедову: мы готовы провести эксперимент. В тестовом режиме выставить лоты по электроэнергии на ProZorro и на УЭБ. Есть около 200 участников, пусть они выберут площадку, которую они считают наиболее эффективной».

Дубовский подчеркнул, что УЭБ не боится конкуренции, потому что в настоящее время является лучшей площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии.

«Мы выиграли подобный конкурс МЭРТа при отборе уполномоченных площадок по торговле углем с аналогичными критериями и остальные конкурсы. Мы надеемся, что за три месяца другие площадки доработают свой софт и будут принимать участие в конкурсе, бороться с нами за право проводить аукционы на рынке электроэнергии. Однако в данный момент УЭБ — на самом деле лучшая для этого площадка», — написал Дубовский.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля 2019 года согласно Закону Украины «О рынке электроэнергии». Кабинет министров Украины принял постановление об электронных аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам государственными энергокомпаниями, в том числе и для выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии населению. Площадкой, на которой временно будут проходить аукционы, стала Украинская энергетическая биржа. Команда ProZorro разрабатывает дополнительную площадку для проведения таких аукционов, после чего торги будут проводиться там.

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