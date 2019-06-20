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Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Европейских игр в Минске
В пятницу, 21 июня, в Минске стартуют вторые в истории Европейские игры, на которых Украину представят 198 спортсменов во всех 15 видах спорта (22 дисциплины).
Знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Игр будет олимпийский чемпион Сиднея-2000 по стендовой стрельбе 51-летний одессит Николай Мильчев (на фото), сообщает официальный сайт НОК Украины.
«Действительно, очень рад снова быть в составе сборной страны. Вдвойне приятно, что мне доверили выполнить такую ответственную миссию — нести флаг Украины на церемонии открытия мультиспортивного форума. Искренне благодарен за это доверие! Желаю всем нашим спортсменам успехов и удачного выступления в Минске-2019», — сказал Николай Мильчев.
Кстати, среди тех, кто будет отстаивать с 21 по 30 июня честь Украины в столице Беларуси, много знаменитых спортсменов: борец греко-римского стиля Жан Беленюк, прыгунья в длину Марина Бех, прыгун в высоту Богдан Бондаренко, боксер Александр Хижняк, дзюдоистка Дарья Белодед, борчиня вольного стиля Алла Черкасова, гимнастка Влада Никольченко, гимнасты Игорь Радивилов и Олег Верняев, каноист Юрий Чебан, каратистка Анжелика Терлюга, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.
Прямую трансляцию церемонии открытия Европейских игры 21 июня в 22:00 покажет телеканал «Интер».
Напомним, что на первых Европейских играх в Баку в 2015 году сборная Украины, завоевав 8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовые медали, заняла в общекомандном зачете восьмое место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко выиграл второй подряд этап «Бриллиантовой лиги».
Фото НОК Украины
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