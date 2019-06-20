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- 07:59 Полетал на вертолете и отметил 9-летие сына: Криштиану Роналду с размахом отдохнул в Греции
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Полетал на вертолете и отметил 9-летие сына: Криштиану Роналду с размахом отдохнул в Греции (фото)
Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и четырьмя детьми отдохнул после тяжелого сезона, проведя неделю на роскошной вилле на одном из греческих островов. «Всего-то» за 56 тысяч евро.
Как сообщает elespanol.com, знаменитая пара остановилась на эксклюзивной вилле Methoni Royal площадью 630 квадратных метров за 8 тысяч евро в сутки.
Дом, окруженный садами, расположен в нескольких метрах от золотого песчаного пляжа. В резиденции, в частности, есть три спальни и огромный бассейн, фото из которого поделилась Джорджина Родригес в своем Instagram.
Кроме того, отель предлагает круглосуточные услуги дворецкого, трансфер в аэропорт и услуги опытного шеф-повара, который готовит завтрак, обед, ужин и барбекю на вилле. Похоже, он и накрывал «поляну» по случаю дня рождения Криштиану-Роналду младшего, которому 17 июня исполнилось 9 лет.
Впрочем, судя по снимкам в соцсетях, семья футболиста не сидела на месте. К примеру, в один из дней 34-летний Криштиану Роналду покатал 25-летнюю невесту и старшего сына на вертолете.
Кстати, на отдых Криштиану Роналду практически всегда летает на своем самолете Gulfstream G200 стоимостью 19 млн евро, который он приобрел в 2015 году (фото в заголовке).
Напомним, что сейчас Криштиану Роналду и Джорджина Родригес живут в Турине и, кроме Криштиану-младшего, воспитывают двойняшек Еву и Матео, а также общую дочь модели и футболиста «Ювентуса» — Алану Мартину.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду похвастался своими достижениями в финишировавшем сезоне.
Фото Instagram
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!