Стало известно, кто продолжит борьбу за пост премьер-министра Великобритании

Мир

Вечером 20 июня завершились все предварительные туры выборов нового лидера Консервативной партии Великобритании. Человек, который займет этот пост, станет автоматически и новым премьер-министром. Как же сообщали «ФАКТЫ», 7 июня Тереза Мэй ушла в отставку как лидер консерваторов. Она продолжает выполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока тори не выберут нового лидера.

Изначально в борьбу за освободившееся кресло вступили 11 человек. Кандидаты постепенно отсеивались в ходе голосований, проводившихся среди депутатов Палаты общин (нижняя палата британского парламента), представляющих фракцию тори. В четверг, 20 июня, состоялось сразу два таких тура.

В итоге остались только два претендента — бывший мэр Лондона, он же бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант.

Последним из гонки выбыл министр окружающей среды Майкл Гоув. Он проиграл Ханту всего два голоса.

Явным фаворитом является Джонсон. В ходе всех туров он уверенно набирал больше всех голосов. Например, в последнем туре его поддержали 160 депутатов из 313. За Ханта голосовали 77 депутатов, за Гоува — 75.

Теперь наступает решающая фаза выборов нового партийного лидера. Голосовать будут все члены Консервативной партии. Это примерно 160 тысяч человек. Джонсон и Хант отправятся в поездки по стране. Каждому из них предстоит провести по 16 встреч с соратниками по партии. Для ускорения процесса кандидаты будут использовать вертолеты.

После завершения этого турне пройдет голосование по почте. Победитель определится примерно 22−25 июля. Опрос общественного мнения, проведенный сайтом Conservative Home, показывает, что, если бы голосование состоялось сейчас, Джонсон бы набрал не менее 70 процентов голосов.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», бывший глава МИД Британии выступает за Brexit с самого начала. Джонсон обещает больше не откладывать выход Великобритании из состава Евросоюза и осуществить его 31 октября 2019 года — с соглашением об условиях или без него.

Хант придерживается более умеренной позиции. Он хочет провести новые переговоры с Брюсселем, но не исключает, что «развод» в итоге может оказаться жестким, то есть без договора о Brexit.

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