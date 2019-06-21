Мир

«Реальная красота»: магазин похвалили за использование в рекламе пышнотелой модели в купальнике (фото)

Британский интернет-магазин PrettyLittleThing решил не ретушировать фотографию полной модели, рекламирующей купальник, и получил одобрение со стороны подписчиков. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

На снимке запечатлена тучная британская модель Ирена Дрези, которая позирует в черном бикини с неоновой отделкой. На ее бедрах виден целлюлит, а на животе — жировые складки.

Подписчики PrettyLittleThing были поражены красотой Ирены и сравнили ее с греческой статуей и произведением искусства.

«Мне нравится, что магазин относится с пониманием к женщинам с разными формами и размерами», — написала одна комментаторша. «Спасибо, что показываете реальные тела. Она выглядит изумительно», — похвалила вторая. «Благодаря этому посту мне хочется у вас закупиться! Да, дорогие! Да здравствует полнота!» — восхищалась третья.

Публикация с моделью собрала более 100 тысяч лайков.

Издание напоминает, что в январе интернет-ретейлер Boohoo тоже отказался фотошопить растяжки на ягодицах модели, которая рекламировала белье. Такая акция вызвала у покупателей одобрительные отзывы: пользователи соцсетей поддержали идею естественности моделей на фотографиях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самая полная в мире модель показала, как тренируется в спортзале.

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