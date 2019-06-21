Умер банкир из окружения Путина

Мир

В четверг, 20 июня, скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган. Он умер в возрасте 56 лет. Коган родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и хорошо знал Владимира Путина. Банкир входил в список богатейших россиян.

На сайте «Уралсиба» появилось сообщение: «С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким». Причина смерти не указывается, однако известно, что ровно год назад Коган перенес инсульт. После этого в российских СМИ появлялись время от времени сообщения о том, что банкир находится в коме. В «Уралсибе» всякий раз отвечали, что Коган проходит реабилитацию после инсульта, и угрозы его жизни или тенденции к ухудшению здоровья нет.

По данным Forbes, Коган еще в 90-х подружился с Алексеем Кудриным, Дмитрием Козаком и Сергеем Нарышкиным. Эти люди впоследствии стали одними из ключевых фигур в ближайшем окружении Путина. Также он поддерживал дружеские отношения с Анатолием Чубайсом.

В большой бизнес Коган пришел вскоре после распада СССР. Начинал как заместитель директора Ассоциации предприятий и обществ «Инвест». Затем стал генеральным директором совместного предприятия «Петровский трейд Хаус». Это позволило ему приобрести акции Промстройбанка в Санкт-Петербурге и стать инвестором ряда промышленных предприятий. Интересно, что в это же время акционером Промстройбанка был и Путин, возглавлявший тогда комитет по внешним связям мэрии северной столицы России.

В начале «нулевых» Коган месте с Олегом Дерипаской участвовал в корпоративном конфликте вокруг группы «Илим». Российские СМИ называли конфликт «лесной войной». Она завершилась в 2004 году заключением мирового соглашения.

После этого Коган распродал активы и поступил на государственную службу. Его взяли на работу в Министерство регионального развития, где отвечал за строительство комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Проект получил в народе название «Дамба Путина». В этот период российские СМИ часто называли Когана «самым богатым чиновником в стране».

Затем Владимир Игоревич вернулся к предпринимательской деятельности. В 2015 году он получил контрольный пакет банка «Уралсиб» (81,8%), победив в конкурсе Центробанка России на выбор санатора для этой финансовой организации. Прежний владелец банка Николай Цветков после санации сохранил миноритарную долю — 11,34%. На данный момент «Уралсиб» занимает 19-е место среди всех российских банков.

В 2018 году журнал Forbes впервые включил Владимира Когана в рейтинг самых богатых людей в мире. Его состояние оценивалось тогда в 1,1 миллиарда долларов. В нынешнем году банкир в этот рейтинг не попал, поскольку его капитал уменьшился до 750 миллионов долларов, но остался в списке самых богатых россиян.

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