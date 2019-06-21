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Малиновский разгругался с «Генком»: за футболистом сборной Украины охотятся итальянские клубы
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский твердо решил покинуть в это межсезонье «Генк», в составе которого он стал чемпионом Бельгии. Бурю негодования у нашего футболиста вызвала позиция боссов клуба, похоже, решивших заработать на трансфере 26-летнего украинца «все деньги».
По информации бельгийских СМИ, итальянская «Аталанта», которой предстоит дебют в Лиге чемпионов, предложила за футболиста, забившего в прошлом сезоне 16 мячей и отдавшего 16 голевых передач, 15 млн евро. Но «Генк» настаивает на космических для бельгийского футбола 20 миллионах.
«Я знаю, что на столе есть предложение от «Аталанты» в 15 млн евро, но «Генк» не собирается вести переговоры. И это несмотря на то, что сумма трансферного предложения «Аталанты» больше, чем в прошлом году от «Сельты». «Генк» выставил на меня ценник в 20 млн евро, что я считаю необоснованным.
Прошлым летом «Генк» попросил меня остаться, чтобы помочь команде с завоеванием чемпионства. Они не отпустили меня в прошлом году, но обещали не препятствовать трансферу в этом. В зимнее трансферное окно я мог перейти в «Рому», но отказался, потому что хотел сдержать обещание.
Теперь клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне. Я хотел уйти хорошо, поблагодарив клуб и болельщиков за отличные три года, но «Генк» явно этого не хочет.
Я просто прошу «Генк» выполнить свое обещание и отпустить меня за разумную цену. Некоторые люди предупреждали меня, что так и будет, но я не хотел верить. Теперь кажется, что я был наивен. Мне жаль за эту эмоциональную реакцию, но я чувствую себя преданным и больше не вижу будущего в «Генке», — заявил Руслан Малиновский в интервью изданию HLN.
Тем временем в борьбу за футболиста сборной Украины, сыгравшего за национальную команду 22 поединка и забившего два мяча, вступил еще один итальянский клуб — «Сампдория». Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки ди Марцио, клуб из Генуи предложил за Малиновского 12 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Источник отмечает, что между «Сампдорией» и «Генком» есть налаженная связь благодаря трансферу гамбийского защитника Омара Колли в итальянский клуб в прошлом году.
Кстати, Руслан Малиновский в футболке сборной Украины отдал в квалификации Евро-2020 три голевые передачи и делит первое место в списке лучших ассистентов отбора с форвардом голландцев Мемфисом Депаем.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Руслана Малиновского признали игроком номер два в Бельгии.
Фото BELGA
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