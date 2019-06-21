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При президенте Зеленском «принципиальные» активисты, журналисты и телеканалы перестали обвинять власть во всех грехах и уже не интересуются, отчего руководителями становятся «только друзья, кумовья и бизнес-партнеры», «кто убил Катю Гандзюк» и «почему не сидят Свинарчуки». Не переживают они и из-за гибели бойцов «Азова» и ранения около двух десятков воинов только потому, что кто-то «сверху» запретил стрелять в ответ. Об этом размышляет на своей странице в соцсети украинский политический деятель Тарас Черновол, обращая внимание на то, что Порошенко продолжают и дальше политически уничтожать. Для чего? Ведь им четко и ясно сказали: «Порошенко должен уйти», написал Черновол в Facebook.

«У вас не виникає відчуття якоїсь могильної тиші? А як шуміли, як кричали, які акції гучні проводили! Доки був Порошенко… А зараз усі ті «активісти, розслідувачі, добробати та просто небайдужі громадяни» немов у рот зеленої слизі набрали. Тут буквально пару дрібничок, а їх же сотні:

Ґвалт стояв, що Порошенко пересувається містом у кортежі, в якому помічали (не завжди) аж 5 машин. Зараз «велосипедист» пересувається кортежем із 6 автомобілів. А «активісти-комсомольці» ні гу-гу.

Скільки розмов, які акції, протесту були щодо Семочка, в якого були сумнівні статки, а ще були діти (не його, а цивільної дружини) з російськими документами. Зараз на колишню посаду Семочка (перший замголови СБУ, керівник управління по боротьбі з корупцією) призначили Баканова. Там усе те саме, хоча є нюанс. Тут уже не чиїсь діти, а власна дружина — громадянка Росії, уже не якісь незрозумілі доходи, а офшори «Кварталу» та кінобізнес спільно з РФією. А ще повна відсутність кваліфікації, незаконне надання офіцерського звання та й сам факт, що ця особа має лише одну, але визначальну «чесноту» — він друг дитинства новообраного. І де шум, гам, крик? Тиша…

Як досі кричать, що у нас, бач, спеціально під Луценка закон переписували, щоб він міг стати Генпрокурором. Тоді хоч переписували і провели через Верховну Раду, де, нехай і з різних мотивів, але проголосувала за це більшість нардепів. А зараз на ключове місце голови Адміністрації президента призначають А. Богдана, якому, як посадовцю часів Януковича, займати посади у владі прямо забороняє чітка норма закону про очищення влади. І все це ж демократичне болото знову мовчить, пообурювалися лише ми — «класичні україноботи», а їм — як заціпило.

Можете також пригадати, як лили бруд на Порошенка і з зовсім спекулятивної теми: як президент допустив, що 112 і «НьюсВан» купив Медведчук. Пояснити крикунам, що не міг він зупинити оборудку, коли один приватний власник продає свої права іншому, бо ж це «Порошенко Медведчука підтримує!» Зараз Медведчук завдав уже значно дошкульнішого удару: той самий його підручний Козак купує цілу Західну Інформаційну корпорацію, де і канал, і інформагенство. І де ж заяви, що це вже новий през — Зеленський — підтримує Медведчука? Та ні, всі стали такими конструктивними — логічно пояснюють, що це ж питання приватного комерційного права…

Уже більше нікого не цікавить, «хто вбив Катю Гандзюк», «чому не сидять Свинарчуки», «чому у владі лише друзі, куми й бізнес-партнери»… А за загибель двох бійців полку Азов та поранення близько двох десятків тільки через те, що хтось зверху заборонив стріляти у відповідь? А спробуйте собі уявити, що б діялося навколо Банкової, якби таке сталося при Порошенкові. Та ж нацкорпуси зі своїми нацдружинами там таку бучу б улаштували! А зараз — Білецький ображені дописи в «Фейсбук» строчить…

А знаєте, що за цим усім криється? Усе дуже просто й вульгарно. Путін сказав: «С Порошенко договориться не удастся, Порошенко должен уйти». Відразу ж хором те саме повторили пару олігархів, яким на Росії преференції для бізнесу пообіцяли, далі ґвалт підняли усі їхні журнашлюшки, а за ними (хто по дурості, хто за гроші) повилазили всі ці «активісти». Ні, їм з Москви у валізочках пачки рублів ніхто не привозив. Але коли ти працюєш на росію за долари, євро, біткоїни, чи хоча б за московську локшину на вухах, ти все одно працюєш на Росію…

Зараз уся ця кампанія тільки трошки притихла, бо «грамотно й принципово» аргументувати, чому ти у всіх уже новонабутих бідах і проблемах звинувачуєш не владу, а опозицію, якось не кожен активіст додумається. Але на рівні телеканалів та особливо «принципових» активістів і їх організацій усе продовжується — Порошенка й далі політично знищують. Для чого? Бо ж сказали їм чітко і ясно: «Порошенко должен уйти». Не лише з посади президента, а взагалі «уйти» з політики. Зараз ця вся компашка відпрацьовує замовлення продовжити обвалювати рейтинги «Євросолідарності» аж до прохідного бар'єра. Ви ж бачите, як давно відомі своєю заангажованістю агенства вже малюють саме такий результат.

Колись дуже давно один правитель спитав східного мудреця: «Як стають зрадниками?» Той відповів: «Для цього достатньо віддати свою голову в чужі руки». Тому заклик «Думай!» — не втрачає своєї актуальності", — написал Черновол в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что глава Администрации президента Украины Андрей Богдан, при назначении которого на эту должность Зеленский нарушил закон, как выяснилось, владеет элитной недвижимостью в Конче-Заспе и катером.

«ФАКТЫ» также продолжают информировать обо всех кадровых решениях Владимира Зеленского.

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