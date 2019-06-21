- 11:24 Саакашвили выиграл суд и идет на выборы в Раду
- 11:23 В Одессе на взятках погорел высокопоставленный чиновник Гоструда
- 11:23 Этим калечили людей: в сети показали фото пули, которыми стрелял спецназ Грузии
- 11:08 Страх и слезы: психолог о закулисье проекта «Голос. Діти»
- 11:03 Среди звезд хип-хопа появился миллиардер: Forbes назвал самых богатых рэперов в мире
- 10:53 Трое за одного: волонтер рассказал о мести ВСУ за погибшего бойца
- 10:30 Скандал в Днепре: учениц исключили из школы из-за неуплаты "добровольных" взносов
- 10:30 Порошенко политически уничтожают, потому что Путин сказал: "С ним договориться не удастся", — Черновол
- 10:24 Влюбленная Ани Лорак похвасталась стройной фигурой
- 10:21 Политика — куда грязнее, чем даже шоу-бизнес: Притула откровенно рассказал о походе в Раду
- 10:00 Малиновский разгругался с «Генком»: за футболистом сборной Украины охотятся итальянские клубы
- 09:57 В пряжках и подтяжках: Ким Кардашьян в смелом образе предстала на обложке японского Vogue
В Одессе на взятках погорел высокопоставленный чиновник Гоструда (фото)
Правоохранители пресекли преступную схему вымогательства и получения взяток от предпринимателей, которую наладил чиновник Одесского регионального главка Гоструда. (На днях в Одессе при получении взятки в тысячу долларов задержали военкома.)
Сотрудник Генпрокуратуры совместно с территориальным управлением Госбюро расследований и департаментом защиты экономики главка Нацполиции задержали при получении взятки в 5 тысяч долларов руководителя отдела главного управления Гоструда в Одесской области.
«Чиновник требовал и получил неправомерную выгоду за непривлечение частного предприятия к административной ответственности по выявленным нарушениям во время проверки заведения общепита», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Чиновника задержали, решается вопрос об уведомлении в подозрении по статье «Получение неправомерной выгоды должностным лицом» УК Украины.
«ФАКТЫ» также сообщали о разоблачении группы «антикоррупционеров», погоревших на взятке в 100 тысяч долларов.
А в мае военная прокуратура задержала за «откаты» группу должностных лиц во главе с руководителем Госслужбы занятости Валерием Ярошенко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!