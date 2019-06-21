Происшествия

В Одессе на взятках погорел высокопоставленный чиновник Гоструда (фото)

Правоохранители пресекли преступную схему вымогательства и получения взяток от предпринимателей, которую наладил чиновник Одесского регионального главка Гоструда. (На днях в Одессе при получении взятки в тысячу долларов задержали военкома.)

Сотрудник Генпрокуратуры совместно с территориальным управлением Госбюро расследований и департаментом защиты экономики главка Нацполиции задержали при получении взятки в 5 тысяч долларов руководителя отдела главного управления Гоструда в Одесской области.

«Чиновник требовал и получил неправомерную выгоду за непривлечение частного предприятия к административной ответственности по выявленным нарушениям во время проверки заведения общепита», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Чиновника задержали, решается вопрос об уведомлении в подозрении по статье «Получение неправомерной выгоды должностным лицом» УК Украины.

«ФАКТЫ» также сообщали о разоблачении группы «антикоррупционеров», погоревших на взятке в 100 тысяч долларов.

А в мае военная прокуратура задержала за «откаты» группу должностных лиц во главе с руководителем Госслужбы занятости Валерием Ярошенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter