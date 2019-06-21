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- 11:57 Селфи-палки лучше оставить дома: украинцам рассказали, как вести себя в Беларуси
Селфи-палки лучше оставить дома: украинцам рассказали, как вести себя в Беларуси
Туристам, собирающимся в Минск 21 июня на открытие Европейских игр, напомнили важные правила поведения в Беларуси. Самый странный пункт правил касается селфи-палок — они под запретом в местах проведения соревнований. Также в фанзонах и на стадионах будут изыматься не зарегистрированные флаги и вымпелы.
Непривычный для спортивных соревнований запрет на флаги объясняется просто — власти не хотят видеть на стадионах красно-белые стяги белорусской оппозиции. По тем же мотивам иностранцам не рекомендуется использовать приветствие «Жыве Беларусь!» в присутствии милиции или других официальных лиц. Фраза является неформальным лозунгом оппозиционеров, и потому силовики могут трактовать приветствие как антиправительственный лозунг.
Как сообщает Би-би-си, туристам лучше избегать «неправильных» фото со скульптурой городового в центре Минска. Этот памятник белорусская милиция считает своим символом и неоднократно задерживала «шутников», недостаточно почтительно обходившихся с монументом.
Также неприятностями грозит журналистская деятельность фрилансеров без аккредитации. В Беларуси это считается незаконным производством и распространением продукции СМИ и карается крупным штрафом.
Напомним, украинский МИД рекомендовал согражданам вообще отказаться от поездок в Беларусь, особенно после истории с Павлом Грибом. Украинца задержали в Беларуси российские силовики, вывезли в РФ и осудили за якобы подготовку теракта. Российская ФСБ имеет полный доступ к базе въезжающих в Беларусь и активно использует полученные данные.
В черном списке невъездных в Беларусь фигурируют 300 тысяч украинцев. В свое время проблемы при въезде возникли у писателя Сергея Жадана.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..