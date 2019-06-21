Убийство Даши Лукьяненко: стали известны шокирующие результаты экспертизы

Происшествия

Основной причиной смерти 11-летней Даши Лукьяненко, убитой в поселке Ивановка Одесской области стали колото-режущие раны шеи с повреждением сонной артерии. Как стало известно «ФАКТАМ», к такому выводу пришли судебно-медицинские эксперты. Напомним, Даша пропала 13 июня. Были объявлены масштабные поиски, в которых принимали участие правоохранители, добровольцы, местные жители, в том числе сосед девочки — 22-летний Николай Т., которого затем задержали по подозрению в убийстве. Тело Даши обнаружили 19 июня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, 20 июня начальник Одесского регионального главка Нацполиции Олег Бех сообщил шокирующие подробности дела об убийстве ребенка. По его словам, Николай Т. задушил девочку, пытался изнасиловать и нанес ей ранения острым предметом. К концу дня в четверг подозреваемого в зверском убийстве отконвоировали из Одессы обратно в Ивановку для проведения следственных экспериментов.

Также сообщалось, что мать убийцы 11-летней девочки в Ивановке отказалась от сына.

Стало известно, что в пятницу, 21 июня, Дашу Лукьяненко похоронят в Ивановке.

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