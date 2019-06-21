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Происшествия

Кричали "ДНР", вперед": в Киеве задержали иностранцев с "георгиевскими ленточками"

13:12 21 июня 2019 136
георгиевский
Инф. «ФАКТОВ»

В Украину не пустили двух молодых ирландцев, симпатизирующих террористам «ДНР». Иностранцев задержали в аэропорту «Борисполь», сразу после посадки самолета. Выяснилось, что еще в салоне авиалайнера 21-летний и 22-летний юноши нацепили на себя российскую символику и «георгиевские» ленточки и кричали «ДНР», вперед".

Скандалисты прибыли в «Борисполь» рейсом из Дублина. Обратных билетов иностранцы не покупали. Один из ирландцев утверждал, что приехал в гости к знакомой украинке. Существовала ли эта украинка в природе или была выдумана по ходу разговора, проверить не удалось: у мужчины не оказалось контактов девушки.

Что касается сувениров с триколором (значки, футболки) и «георгиевских» ленточек, то они, скорее всего, были приобретены в России, где ирландец побывал 19 июня.

сувенир

Двум путешественникам запрещен въезд в Украину на ближайшие три года.

Напомним, публичная демонстрация «георгиевских» ленточек в Украине может стать поводом для отказа во въезде в страну. Так, пограничники не пропустили двух россиян, не согласившихся снять с чемодана запрещенную символику.

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