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Политика

«Европейская солидарность» поддержит протестующих в Грузии

13:16 21 июня 2019 18
Акция состоится в 18 часов 21 июня на на Майдане Незалежности в Киеве
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В пятницу, 21 июня, в 18 часов на Майдане Незалежности в Киеве, возле Монумента Независимости состоится акция солидарности с народом Грузии. Члены политической партии «Европейская солидарность» выразят поддержку грузинскому народу, который столкнулся с очередной попыткой Кремля дестабилизировать ситуацию в стране. После столкновений и разгона митинга под парламентом Грузии пострадали 52 человека.

В акции солидарности с грузинским народом, которая пройдет в Киеве, примут участие кандидаты в народные депутаты от «Европейской солидарности» и члены молодежного крыла партии — «Солидарная Молодежь», которая ранее поддержала акцию против восстановления Портнова в университете Шевченко.

А командир медицинского батальона «Госпитальеры"Яна Зинкевич заявила, что миссия «Европейской солидарности» — не допустить возвращения Украины в орбиту Кремля.

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