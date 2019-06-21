«Европейская солидарность» поддержит протестующих в Грузии

Политика

В пятницу, 21 июня, в 18 часов на Майдане Незалежности в Киеве, возле Монумента Независимости состоится акция солидарности с народом Грузии. Члены политической партии «Европейская солидарность» выразят поддержку грузинскому народу, который столкнулся с очередной попыткой Кремля дестабилизировать ситуацию в стране. После столкновений и разгона митинга под парламентом Грузии пострадали 52 человека.

В акции солидарности с грузинским народом, которая пройдет в Киеве, примут участие кандидаты в народные депутаты от «Европейской солидарности» и члены молодежного крыла партии — «Солидарная Молодежь», которая ранее поддержала акцию против восстановления Портнова в университете Шевченко.

А командир медицинского батальона «Госпитальеры"Яна Зинкевич заявила, что миссия «Европейской солидарности» — не допустить возвращения Украины в орбиту Кремля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter