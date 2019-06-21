Лукашенко неожиданно наградил Кадырова орденом

Мир

В Минске президент Беларуси Александр Лукашенко вручил лидеру Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов.

Решение наградить Кадырова орденом было принято еще 16 августа 2018 года, а повод вручить знак отличия появился только сейчас, когда в Минск съехались главы государств и регионов на открытие II Европейских игр.

«Ты действительно не просто друг — ты брат для меня, для нашего народа. Орден дружбы — не дань политической моде. Ты действительно заслужил», — обратился Лукашенко к Кадырову.

В указе о награждении говорится, что орден вручается за «укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества». Как сообщает БЕЛТА, неформально Лукашенко подтвердил, что высокая награда присуждена Кадырову за помощь в освобождении белорусов из ливийского плена. Последний из заложников вернулся на родину в феврале 2018 года — после шести лет в неволе.

«Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил», — добавил Лукашенко.

Напомним, ранее посетителям Европейских игр в Минске напомнили важные правила поведения в Беларуси ввиду приезда в страну политиков.

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