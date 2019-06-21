Происшествия

На похоронах Даши Лукьяненко ее подруге стало плохо: под Одессой прощаются со зверски убитой девочкой (фото)

В пятницу, 21 июня, в поселке Ивановка Одесской области прощаются с 11-летней Дашей Лукьяненко, зверски убитой 22-летним односельчанином. Сразу после полудня сотни людей собрались у дома по улице Ленина, где живет ее семья. Здесь установлен закрытый небольшой белый гроб, в нем изувеченное тело девочки. Рядом — родители Даши, ее брат и бабушка. Атмосфера удручающая: плачь, крики… Родственники, друзья пытаются хоть как-то утешить семью, но разве возможно чем-то облегчить тяжесть невосполнимой потери! Плачут, не скрывая слез, даже посторонние люди.

На центральной площади Ивановки, напротив здания райадминистрации, развернут специальный шатер. Именно сюда переместили гроб с телом маленькой мученицы. Рядом — гора свежих цветов — букеты, корзины и венки. Многие приносят также мягкие игрушки.

Проститься с девочкой с ангельским выражением лица пришло по меньшей мере полпоселка. Некоторые приехали провести Дашу в последний путь из Одессы и других населенных пунктов. В том числе — сотрудники полиции и волонтеры — те, которые почти неделю проводили поисковую операцию. Здесь же — учащиеся местной школы, в которой занималась девочка и была старостой класса.

«На фотографии — радостная, веселая девочка, — сказала, выступая после обряда отпевания, директор школы. — Такой она была в школе. Другой мы ее не знали. Она хорошо училась и прекрасно танцевала. Одаренная, красивая… Это так нечестно, неправильно и несправедливо… У меня нет слов. Спасибо родителям, которые всегда уделяли внимание ребенку. Примите от всей школы искренние соболезнования».

Слово взял председатель сельсовета: «Сочувствуем родителям. До последнего мы верили, что девочку найдут. Искали ее в лесу, в колодцах и верили, что Дашу найдут живой. Когда мы узнали, что она уже мертва… Мы и подумать не могли, что нелюдь был рядом и искусно манипулировал нами. Благодарны полиции, что они поймали этого нелюдя и дали родителям возможность похоронить маленькое тельце…»

Напомним, что Даша Лукьяненко пропала 13 июня, а нашли тело девочки 19 числа.

Церемония прощания проходит в достаточно напряженной обстановке: местные жители негодуют и готовы расправиться не только с подозреваемым, но и с его родными. Поэтому дом Николая Т. тщательно охраняет полиция. Много правоохранителей и на улицах Ивановки.

Во время церемонии одной из Дашиных подруг стало плохо. Ее приводили в чувство медики и местные жители. Позже самочувствие ухудшилось еще у двоих из присутствующих людей. Немудрено: нешуточный нервный стресс, плюс палящее солнце (температура в тени достигает 34 градусов!). На месте работают бригады скорой помощи.

Фотографии из Ивановки на своей страничке в социальных сетях разместил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброьскин, который заявил о необходимости ужесточения наказания за преступления в отношении детей.

Напомним, что 21 июня стали известны шокирующие результаты экспертизы. Николай Т. задушил девочку, пытался изнасиловать и нанес ей ранения острым предметом. Основной причиной смерти Даши стали колото-режущие раны шеи с повреждением сонной артерии.

К концу дня в четверг подозреваемого в зверском убийстве отконвоировали из Одессы обратно в Ивановку для проведения следственных экспериментов.

Также сообщалось, что мать убийцы 11-летней девочки в Ивановке отказалась от сына.

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