«Сила права» — потенциальный «черный лебедь» парламентских выборов, — журналист

Политика

Прием документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду завершился 20 июня. В последний день Центризбирком получил около 1200 заявлений. Шеф-редактор «Обозревателя» Орест Сохар назвал положительным фактом регистрацию избирательного списка «Силы права» Андрея Сенченко. «Я наблюдаю за этой организацией вот уже несколько лет подряд: Сенченко и его команда шаг за шагом вели правовую войну с РФ в украинских судах», — написал журналист в своем блоге.

По словам Сохара, «признание фактов агрессии РФ в Крыму и на Донбассе, тысячи выигранных дел, арест российских средств на сумму более 3,5 млрд долларов — такими результатами не может похвастаться даже правительство. Эта деятельность не была „заточена“ под выборы, просто патриоты занимались своим делом. И теперь в этой гонке им нужно не столько обещать, сколько рассказать, что они сделали для страны, отчитаться за колоссальные результаты уже проведенной ими правовой войны против РФ».

Орест Сохар напомнил, что движение Андрея Сенченко состоит из ведущих специалистов в области безопасности, обороны и международных отношений, имеющих четкую стратегию победы в войне с РФ. По его словам, это делает «Силу права» потенциальным «черным лебедем» парламентских выборов.

«Мне лично импонирует, что „Сила права“ не „играет дурака“, не пытается оседлать конька популизма, а концентрируется на стратегических проблемах безопасности и экономическом развитии. Кроме того, команда Сенченко состоит из действительно новых лиц, из всех регионов страны. Поэтому я считаю, что такие люди должны быть в парламенте, и мой долг — донести ФБ-общности информацию о „Силе права“. А дальше все будет зависеть от способности этой силы донести свой месседж избирателям», — сказал Орест Сохар.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Сила права» Андрея Сенченко планирует объединиться на парламентских выборах с общественным движением «Спільна справа», которое возглавляет Александр Данилюк. Цель объединения — противодействие российскому реваншу.

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