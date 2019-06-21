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В Киеве жители нескольких районов остались без воды (адреса)
В Киеве на восьми улицах столицы ремонтники отключили холодную воду, чтобы устранить повреждения на трубопроводе. По данным диспетчерской службы «Киевводоканала», без воды остались жители по таким адресам:
- улица Устима Кармелюка, 37, 39 (Днепровский район);
- пр-т Николая Бажана, 7а (Дарницкий район);
- улица Академика Королева, 6а (Святошинский район);
- улицы Метростроевская, 11, 12, 9/9, Героев Севастополя, 18/2, 20/1, Василия Чумака, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Гарматная, 21, Выборгская, 81/83 (Соломенский район).
По состоянию на утро 21 июня аварийные бригады работали на объектах, чтобы восстановить водоснабжение в 17 домах. Ремонт планируется закончить в течение суток. По телефонам диспетчерской: 15−81, (044) 200−73−01 можно уточнить сроки ликвидации последствий прорывов на трубопроводах.
Ранее сообщалось, где на этой неделе в Киеве проводили профилактику трубопроводов, а также о каком повышении тарифов в будущем году предупредил «Киевводоканал».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?