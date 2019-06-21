Как подобрать сумку к своему характеру: советы психолога

Стиль жизни

Сумка не просто аксессуар или емкость для необходимых в дороге или на работе вещей. Сумка лучше других предметов может охарактеризовать женщину, которая держит ее в руках, и даже помочь создать ее психологический портрет. О том, что этот аксессуар может рассказать о своей хозяйке и как его выбирать, следуя своему темпераменту, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала психолог Диана Щербанская.

— Выбирая сумку, самое главное помнить, что она непосредственно связана с вашим подсознанием, — говорит Диана. — Если в сумке полный порядок, все разложено по своим местам, то и в вашем подсознании все структурировано, а в жизни — все в полном порядке. Не менее важно и то, что сумка отражает подсознание женщины, поэтому бренд и стоимость имеют огромное значение. Посмотрев на сумку, окружающие могут многое сказать о ее хозяйке. При этом для высокой самооценки количество сумок значения не имеет, важно качество — если она дорогая, то достаточно и одной.

— Говорят, сумку никогда нельзя ставить на пол.

— Это правда. Существует версия, что тогда в ней не будут водиться деньги. Куда бы вы ни пришли, найдите возможность поставить или повесить ее повыше — например, на стоящее рядом кресло или диванчик. Можно купить специальные крючки, которые помогают повесить сумку на спинку стула, на котором вы сидите, а если вы пришли ненадолго, то можно подержать ее на коленях — в таком случае ваша сумка, деньги и самооценка будут на высоте.

— О чем говорит коллекция сумок, которую собирает их хозяйка?

— Прежде всего, о том, что она — человек гибкий, готовый меняться при любых обстоятельствах. Сегодня женщина одна, а завтра — совсем другая, и новая сумка играет важную роль в формировании ее личности. Наличие в гардеробе одной или двух — на холодный и теплый сезон — сумок, говорит о том, что их обладательница — консерватор, не склонный к переменам, причем как в своей внешности, так и в личной жизни.

Большие сумки, которые были в моде еще совсем недавно, вне модных веяний носят хозяйственные дамы, которыми постоянно движет беспокойство: а вдруг по дороге домой придется что-нибудь купить.

— Из вышесказанного следует, что сумки небольшого размера выбирают дамы беспечные?

— Скажем так: с пониженным уровнем тревожности. В их сумочки помещаются только ключи от дома или машины, банковская карточка и, возможно, маленькое зеркальце с компактной пудрой, чтобы попудрить носик в дамской комнате. Женщина, которая ходит с такой сумкой, уверена: главное — карточка, потому что если она в чем-то испытает недостаток, то легко купит это в ближайшем супермаркете.

— Как быть с модными тенденциями, когда принято ходить только с большими или только с маленькими сумочками?

— От них, конечно же, никуда не денешься. Но дамы в любом случае останутся верны себе: женщина с повышенной тревожностью из всех продающихся в магазинах маленьких сумочек выберет самую большую, а женщина, у которой тревожность понижена, из всех больших — самую маленькую.

— О чем рассказывает цвет сумочки?

— Об эмоциях, которые чаще всего владеют женщиной. Женщины, предпочитающие радикальные и однозначные цвета, как правило, максималистки. Их раздирают противоречия, поэтому они склонны к резким перепадам настроения: сейчас смеются, а уже через минуту могут разозлиться или заплакать. Они редко меняют жизненные убеждения, держась за те, которые приобрели еще в юности, склонить их к чему-либо новому бывает весьма затруднительно. Про них говорят, что и мир они видят контрастным — черно-белым — без оттенков и полутонов. Женщины, предпочитающие сумки пастельных цветов, спокойны и уравновешены, их эмоции не являются взрывоопасными — они плавно перетекают одна в другую.

— Фасон сумки тоже важен для психологической характеристики своей хозяйки?

— Несомненно. Прежде всего, он говорит о том, нравится ли женщине находиться в центре всеобщего внимания или она предпочитает оставаться в тени. Яркая и оригинальная дама, которая любит, когда все на нее смотрят, едва ли не указывают пальцем, выберет сумку авангардного, нетрадиционного фасона — например, в виде старого телефона с трубкой на проводе. А владелица сумки классического фасона явно старается избегать назойливого внимания и нескромных взглядов.

— Сумка непременно должна быть брендовой?

— Не обязательно. Но брендовые сумки тоже определенным образом характеризуют тех, в чьих руках они находятся. Для таких женщин очень важен статус, но на этом сходство между ними заканчивается, потому что каждый бренд говорит о чем-то своем.

Так, сумку Chanel выбирают женщины, считающие, что имеют право на все самое дорогое и качественное. Сумка Burberry говорит о том, что дама, которая ее выбрала, по натуре консерватор, предпочитающий всем новомодным веяниям проверенную временем классику. Сумка от Louis Vuitton — аксессуар смелой женщины, которая не боится ничего и никого. Сумка бренда Loewe — спутник самодостаточной женщины, которой все равно, что скажут о ней окружающие. Какой бы бренд вы не выбрали, важно помнить о том, что сумка должна быть поддержана одеждой и обувью. Они не должны быть откровенно дешевыми, иначе окружающие могут решить, что ваша сумка — всего лишь подделка.

— Что должно находиться в дамской сумке?

— На этот счет никаких ограничений нет. Главное, чтобы там царил идеальный порядок, внутри не валялись использованные чеки, старые квитанции и фантики от конфет. У каждого предмета в сумочке должна быть своя «одежка»: для мобильного телефона и солнцезащитных очков — чехлы, для сигарет — портсигар, для визиток и дисконтных карточек — визитницы, для освежающих дыхание конфет — жестяная коробочка. Тогда вы не будете подолгу рыться в поисках того, что вам нужно, а сможете найти его на ощупь. И помните, что содержимое сумки как ничто иное характеризует свою хозяйку — ее силы и слабости. Не зря в последнее время во время собеседования представители отдела кадров часто просят претенденток на ту или иную должность предъявить содержимое сумки — оно расскажет о владелице лучше любых слов.

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