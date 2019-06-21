Происшествия

Избиение журналиста на «Барабашово» в Харькове: стало известно о новых подозреваемых

Полиция Харьковщины установила еще двух подозреваемых в нашумевшем деле о столкновениях на рынке «Барабашово» в Харькове 7 июня. По предварительным данным, 21-летний и 37-летний харьковчане присоединились к группе лиц, препятствовавших профессиональной деятельности журналиста. Сначала они угрожали оператору телеканала насилием, затем преследовали, а когда журналист упал, били его ногами.

Кроме того, задержанный 37-летний фигурант дела поднял камеру пострадавшего и разбил ее. В настоящее время ему объявлено подозрение по части 1 статьи 347−1 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста») Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь его 21-летнему подельнику объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, включая ч. 3 ст. 171 («Препятствование законной профессиональной деятельности журналиста»).

Столкновения на рынке

Напомним, 13 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест местного жителя, который стрелял во время конфликта между «Национальными дружинами» и группой поддержки местного предпринимателя — ветерана АТО на рынке «Барабашово». Ранее ему же объявили о подозрении по статье об угрозе и насилии в отношении журналиста.

Оперативное фото полиции



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