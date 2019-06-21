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Жатва в огне: из-за брошенной спички выгорело 8 гектаров пшеницы (фото)
Драматично началась уборка ранних зерновых культур на Николаевщине — пожары произошли на полях в Витовском и Вознесенском районах. Особенно сильно пострадало пшеничное поле под Вознесенском.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области, 21 июня, около 10:00 в Службу спасения сообщили о масштабном пожаре за пределами г. Вознесенска. К месту выехали три пожарно-спасательных отделения 12-й ГПСЧ.
Как выяснилось, возгорание возникло по вине женщины, которая выпасая здесь коров, выбросила горящую спичку на сухую траву. До приезда спасателей огонь успел перекинуться на поле с пшеницей. Пожарные локализовали пламя на общей площади в 15 гектаров (7 га пшеницы и 8 га стерни). Процесс ликвидации осложнял порывистый ветер. Дополнительно привлекли две водовозки от местного коммунального предприятия и трактор с дисковой бороной также местного фермерского хозяйства.
В 12:30 пожар ликвидировали.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» произошел масштабный пожар, нанесший непоправимый урон местной фауне. В администрации заповедника не исключают, что причиной ЧП мог стать умышленный поджог.
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