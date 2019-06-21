Происшествия

Смерть украинца на курорте в Турции: подозреваемый в убийстве россиянин оказался на свободе

В Турции прокуратура освободила из-под стражи 30-летнего россиянина, который летом 2018 года в ссоре на курорте Алания нанес смертельный удар гражданину Украины Андрею Сове. Об этом МИД Украины сообщил в ответ по запросу Укринформа.

Отмечается, что на данный момент консульство Украины в Анталии направило дополнительный запрос в прокуратуру с целью получения дополнительной информации, в т. ч. относительно места нынешнего пребывания подозреваемого в убийстве.

Напомним, 57-летний украинец приехал вместе с супругой на отдых в Аланью. На следующий день у запорожца случился конфликт с россиянином. Причиной конфликта стал проигрыш российской футбольной сборной на ЧМ-2018. Запорожца жестоко избили. Пострадавший был госпитализирован в бессознательном состоянии в местную клинику, при этом в страховой компании покрыть всю стоимость лечения отказались, сославшись на нетрезвое состояние пациента на момент получения травмы.

После обращения украинских дипломатов турецкую прокуратуру убийце запретили покидать Турцию.



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