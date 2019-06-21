Кандидат в депутаты Панченко опровергла фейки и рассказала, как попала в список «Слуги народа»

Политика

73-й номер в избирательном списке партии «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду Ирина Панченко заявила, что против нее была организована информационная атака в прессе. Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию «Апостроф».

«Против меня была организована информационная атака, искусственно мне создали буквально за день негативный образ», — рассказала кандидат.

Панченко отметила, что место в списке получила после работы в качестве волонтера в избирательном штабе во Львовской области: «С конца прошлого года я на волонтерских началах работала в общественном движении Зе! Команды во Львовской области… Там вместе собирали анкеты, проводили агитацию, позже формировали участки… После выборов руководство штаба нам сообщило, что те из нас, кто хочет дальше работать в команде на тех или иных направлениях, могут подать свои анкеты. Я, как и многие другие, подала».

По словам Панченко, она до конца не верила, что сможет попасть в избирательный список, и то, что ее выбрали, было для нее серьезной неожиданностью.

«Утром, перед тем как все должно было начаться, меня предупредили, что анкета прошла проверку и ее поддержали на всех уровнях. Затем добавили, что теоретически меня могут включить в партийный список… Когда назвали мое имя — я не поверила», — отметила Панченко.

Еще большим потрясением для кандидата стали последующие события — атака в прессе, где ее представили «мажором» и «тусовщицей». В своем интервью Панченко опровергает этот статус.

«4 года назад я действительно отпраздновала день рождения в одном из указанных заведений. Это подали так, что я постоянно туда хожу. Но это ведь полнейшая ложь!.. Откопали мои фотографии, которые я сделала для личного архива. У нас что — шариат? Девушкам нельзя фотографироваться с открытым лицом?» — пояснила представитель «Слуги народа».

Фото Facebook\Ирина Панченко

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