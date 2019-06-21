Суд велел американцу отдать бывшей жене половину лотерейного выигрыша в размере 80 млн долларов

Мир

Суд города Понтиак, штат Мичиган, велел местному жителю поделиться с бывшей женой лотерейным выигрышем. Это решение вызвало горячую дискуссию в американских СМИ и социальных сетях. Дело в том, что Ричард Зеласко выиграл 80 миллионов долларов уже после того, как его супруга Мэри Элизабет подала на развод.

Супруги Зеласко прожили в браке с 2004 по 2011 год включительно. У них трое детей. В сентябре 2011 года миссис Зеласко подала на развод. Из-за наличия несовершеннолетних детей в семье бракоразводный процесс затянулся.

В 2013 году Ричард выиграл в популярную в США лотерею Mega Millions 80 миллионов долларов. Он выбрал единовременную выплату. После всех вычетов и удержанных налогов он получил чуть больше 38 миллионов долларов.

На тот момент развод все еще не был оформлен, но супруги уже почти два года жили раздельно. Узнав о свалившемся на бывшего мужа богатстве, Мэри Элизабет потребовала половину. Она мотивировала это тем, что счастливый билет был приобретен на совместно нажитые деньги. Речь идет о… долларе! Именно столько стоит стандартный билет Mega Millions.

Американка также подчеркивала, что, пока они жили вместе, кормилицей семьи была она. Мэри Элизабет зарабатывала в год от 100 до 120 тысяч долларов. Ричард получал 36 тысяч долларов в год. Женщина также указывала, что после расставания Зеласко не давал на их детей ни цента.

Ее иском прежде занимался другой судья. В 2013 году он сразу решил, что Ричард должен отдать бывшей жене 15 миллионов долларов. Зеласко подал апелляцию. В 2014 году тот ж судья принял решение, согласно которому Ричард должен был выплачивать ежемесячно 7 тысяч долларов в виде алиментов на детей. Зеласко попытался оспорить и это решение.

В конце 2014 года судья скончался. Тяжба бывших супругов перешла в ведение другого судьи. Он не стал отменять предыдущие решения. Ричард Зеласко потерпел фиаско и в апелляционном суде.

В решении этой инстанции говорится: «Поскольку все затраты в этой семье были совместными, следовательно и все доходы тоже являются совместными. Поэтому один доллар, который ответчик заплатил за лотерейный билет, безусловно должен рассматриваться как совместная инвестиция».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Аргентине суд обязал 70-летнего мужчину выплатить бывшей жене компенсацию в размере 173 тысяч долларов за домашнюю работу, которую она выполняла на протяжении 27 лет их брака.

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