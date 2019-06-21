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Ждала со школьной скамьи: капитан сборной Англии Харри Кейн женился на матери своих дочерей (фото)
Знаменитый форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн наконец женился. Избранницей 25-летнего футболиста стала его давняя любовь Кейт Гудлэнд.
«Наконец-то женился на своей лучшей подруге! Я люблю тебя», — написал Харри Кейн в Instagram, сопроводив пост двумя фото.
Харри и Кейт знакомы со школьных времен. Они встречались в течение длительного времени. А летом 2017-го знаменитый футболист во время отдыха на Багамах сделал девушке предложение руки и сердца.
У пары двое детей: старшая дочь Айви Джейн Кейн родилась в января 2017 года, а младшая Вивьен Джейн Кейн — в августе 2018-го.
В прошлом сезоне Харри Кейн забил за «Тоттенхэм» 24 мяча в 40 поединках и был в шаге от триумфа в Лиге чемпионов, но проиграл со «шпорами» в финале «Ливерпулю».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Англии по футболу показал новорожденную дочь.
Фото Instagram
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