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На Прикарпатье молния убила сразу 3 человек: фото с места трагедии
В селе Бенькивцы Ивано-Франковской области в пятницу, 21 июня, произошла жуткая трагедия.
В 19:10 в металлическую остановку общественного транспорта, на которой на тот момент находилось пять человек, попала молния. На месте погибло сразу трое мужчин в возрасте — 34, 56 и 65 лет, которые приехали со Львова проведать родственников.
Кроме того, получили травмы две местные женщины. Они госпитализированы и находятся в сознании.
По данному факту открыто уголовное производство.
Это уже не первый случай за последнее время. Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июня в Ровенской области от удара молнии погиб пенсионер, который работал в поле. Вместе с мужчиной жертвой стихии стал и его конь.
Кроме того, в городе Моршин Львовской области средь бела дня молнией убило женщину прямо на ее приусадебном участке.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!