Происшествия

В сети рассказали о серьезном ДТП с участием авто телеканала (видео)

На Кольцевой дороге грузовик DAF телеканала СТБ сбил велосипедиста. Водитель грузовика от содеянного отказался и скрылся с места происшествия. Напомним, в Виннице «скорая помощь» сбила 14-летнюю велосипедистку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.

Тем временем пострадавшему, который после случившегося находился в шоковом состоянии, до приезда полиции помогли двое свидетелей. Они же дали показания, сообщает Киев Оперативный.

В сети появилось видео с места инцидента, котррый, по предварительной информации, произошел в районе АЗС UPG.

Напомним, в мае в Киеве велосипедист погиб под колесами самосвала.

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