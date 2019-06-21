На Винничине мужчина устроил стрельбу по подросткам: детали инцидента

Происшествия

На Винниччине арендатор пруда открыл стрельбу по местным жителям, считая, что они хотят украсть рыбу. В результате 16-летний юноша получил ранение бедра, второй подросток отделался испугом. Напомним, в Полтаве неизвестный обстрелял компанию молодежи.

Раненый утверждает, что перед тем, как открыть стрельбу, взрослый дал ему несколько пощечин.

«Два раза по лицу ударил, потом я прыгнул в воду, и он начал стрелять», — рассказал он журналистам ТСН.

Между тем, полицию вызвал сам стрелок — он хотел писать на парней заявление о краже сеток с рыбой. Свидетелями должны были стать нанятые охранники водоема.

Однако теперь обвинения арендатора обернулись против него самого и в полиции его задержали. Его подозревают в безосновательном применении оружия.

После случившегося в сельсовете задумались о расторжении договора аренды на пруд, однако выяснилось, что он заключен не селом, а областной администрацией.

Тем временем стрелка-арендатора суд арестовал на два месяца без права на залог.

В случае признания его виновным, ему грозит 5 лет тюрьмы.

Напомним, в настоящее время продолжается расследование не менее резонансного инцидента в Переяславе-Хмельницком, где жертвой стрельбы двух нетрезвых полицейских стал пятилетний ребенок. Суд арестовал их на 2 месяца, однако защита подала апелляцию.

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