Происшествия

«В магазинах больше в долг не дают»: жены и дети шахтеров перекрыли дорогу на Донбассе (фото, видео)

В городе Угледар Донецкой области члены семей горняков шахты «Южнодонбасская № 1» и «Шахты имени Н. С. Сургая» вышли на акцию протеста. Около полусотни жен, родителей и даже детей шахтеров перекрыли дорогу, по которой рабочие автобусы везли горняков на вторую смену. Люди требовали выплаты зарплаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Женщины обеспокоены будущим своих семей. У них нет денег, а в магазинах им перестали давать продукты в долг», — написал он.

По его информации за апрель шахтеры получили только около 30% зарплаты. За май зарплаты и вовсе не было. Долги, по версии руководства предприятий, вызваны тем, что потребители не рассчитываются за уголь.

«Сегодня утром у многих жен лопнуло терпение, и мы решили перекрыть дорогу, чтобы хоть таким образом привлечь внимание руководства отрасли и страны к грубому нарушению трудовых права горняков. В 12:00 удалось остановить всего два рабочих автобуса, остальные водители направили транспорт на нашу живую цепочку и мы вынуждены были расступиться. За рабочими на личных автомобилях приехали начальники участков и забрали людей на второй наряд.

За то время, пока мы простояли на дороге, к нам прибыли только сотрудники полиции. Профсоюзные лидеры шахт пока никак не реагируют на происходящее. Ненадолго приезжал директор шахты имени Н.С. Сургая, написал расписку о том, что сегодня будет выплачена зарплата за апрель, и к концу дня она таки капнула на карточки. И о том, что выплатит часть зарплаты за май. Но, вот какую часть майской зарплаты выплатят, не уточнил. Пока это только очередные обещания, поэтому мы намерены протестовать до полной выплаты всей задолженности", — рассказала одна из участниц акции.

Пикетчики простояли на трассе до наступления темноты.

Задержки выплаты зарплаты на указанных шахтах происходят постоянно и выплачивают ее частями. Например, в середине декабря прошлого года зарплату на угледарских шахтах выплатили только за октябрь. Население города Угледара составляет около 14 тысяч человек, половина из них — это сотрудники двух государственных шахт.

Как сообщали «ФАКТЫ», 10 июня, шахтеры госпредприятия «Львовуголь», протестуя против невыплаты зарплаты, объявили забастовку и перекрыли трассу Львов — Рава-Русская.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter