- 21.06 23:48 «Дело Михайлика»: всех подозреваемых в покушении на одесского активиста отпустили из-под стражи
- 21.06 23:31 «В магазинах больше в долг не дают»: жены и дети шахтеров перекрыли дорогу на Донбассе
- 21.06 23:27 В «Европейской Солидарности» заявили, что попытки отменить закон о языке получат решительный отпор
- 21.06 22:49 На Винничине мужчина устроил стрельбу по подросткам: детали инцидента
- 21.06 22:48 Обстрел Мариуполя: корректировщику огня вынесли приговор
- 21.06 22:07 В сети рассказали о серьезном ДТП с участием авто телеканала
- 21.06 21:54 На Прикарпатье молния убила сразу 3 человек: фото с места трагедии
- 21.06 21:37 Президент Грузии назвала трагедией происходящие события в Тбилиси
- 21.06 21:34 К дому Бари Алибасова вызвали два наряда полиции: что произошло
- 21.06 21:33 «Крыша» для пьяных водителей: в Одессе копы попались на взятке
- 21.06 21:32 Ждала со школьной скамьи: капитан сборной Англии Харри Кейн женился на матери своих дочерей
- 21.06 21:01 Бывает очень непросто, – Надя Дорофеева о работе с Позитивом на «Голос.Діти»
«В магазинах больше в долг не дают»: жены и дети шахтеров перекрыли дорогу на Донбассе (фото, видео)
В городе Угледар Донецкой области члены семей горняков шахты «Южнодонбасская № 1» и «Шахты имени Н. С. Сургая» вышли на акцию протеста. Около полусотни жен, родителей и даже детей шахтеров перекрыли дорогу, по которой рабочие автобусы везли горняков на вторую смену. Люди требовали выплаты зарплаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Женщины обеспокоены будущим своих семей. У них нет денег, а в магазинах им перестали давать продукты в долг», — написал он.
По его информации за апрель шахтеры получили только около 30% зарплаты. За май зарплаты и вовсе не было. Долги, по версии руководства предприятий, вызваны тем, что потребители не рассчитываются за уголь.
«Сегодня утром у многих жен лопнуло терпение, и мы решили перекрыть дорогу, чтобы хоть таким образом привлечь внимание руководства отрасли и страны к грубому нарушению трудовых права горняков. В 12:00 удалось остановить всего два рабочих автобуса, остальные водители направили транспорт на нашу живую цепочку и мы вынуждены были расступиться. За рабочими на личных автомобилях приехали начальники участков и забрали людей на второй наряд.
За то время, пока мы простояли на дороге, к нам прибыли только сотрудники полиции. Профсоюзные лидеры шахт пока никак не реагируют на происходящее. Ненадолго приезжал директор шахты имени Н.С. Сургая, написал расписку о том, что сегодня будет выплачена зарплата за апрель, и к концу дня она таки капнула на карточки. И о том, что выплатит часть зарплаты за май. Но, вот какую часть майской зарплаты выплатят, не уточнил. Пока это только очередные обещания, поэтому мы намерены протестовать до полной выплаты всей задолженности", — рассказала одна из участниц акции.
Пикетчики простояли на трассе до наступления темноты.
Задержки выплаты зарплаты на указанных шахтах происходят постоянно и выплачивают ее частями. Например, в середине декабря прошлого года зарплату на угледарских шахтах выплатили только за октябрь. Население города Угледара составляет около 14 тысяч человек, половина из них — это сотрудники двух государственных шахт.
Как сообщали «ФАКТЫ», 10 июня, шахтеры госпредприятия «Львовуголь», протестуя против невыплаты зарплаты, объявили забастовку и перекрыли трассу Львов — Рава-Русская.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»