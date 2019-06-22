Пара чаек шесть дней удерживала «в заложниках» пожилых супругов: дело закончилось больницей (фото)

Мир

Пожилые супруги Рой и Бренда Пикард приехали отдохнуть в свой домик на море, расположенный в графстве Ланкашир. Но отдых обернулся кошмаром в духе известного фильма Альфреда Хичкока «Птицы». Прямо над входной дверью устроила себе гнездо пара крупных серебристых чаек. Защищая своих птенцов, пернатые хулиганы атаковали любого при попытке выйти или войти в дом.

Рой и Бренда почти безвыходно просидели в доме шесть дней. Как пишет издание Daily Mail, 77-летний мистер Пикард получил серьезную травму головы, пытаясь совершить очередную вылазку. Агрессивные чайки (которые находятся под охраной закона) настигли его и принялись клевать до крови. Так что ему даже понадобилась краткая госпитализация. Пенсионер говорит, что ему еще повезло — все могло быть хуже, если бы он получил удар клювом в лицо.

«Если я пытался переступить порог, две взрослые птицы были тут как тут, и у меня не было шанса. Это было по-настоящему страшно», — рассказал пострадавший. Иногда ему удавалось тайно выбраться через дверь гаража, чтобы съездить и купить продукты. Бренда чувствовала себя неважно и из-за чаек вообще не могла покидать дом.

После почти недельной осады британцам пришлось обратиться за помощью. Они позвонили спасателям и журналистам BBC. И те соорудили возле дома навес, который скрывал пенсионеров от агрессивных птиц.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что самая опасная в мире птица убила своего владельца.

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