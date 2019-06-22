Украинская певица поразила сходством с Майклом Джексоном (фото)

Шоу-бизнес

Певица Алина Гроссу выложила в сеть очередное фото с отдыха в Италии. Однако ее подписчиков в Instagram на сей раз поразили не итальянские виды, а сама певица.

Так, некоторые фоловеры отметили необычное сходство Алины с… Майклом Джексоном. Причиной тому стал нос девушки, форму которого исказила нечаянная тень на фото.

Алина Гросу

Сама же певица призналась, что страдает от адской жары, поэтому боится вылезать из бассейна и душа.

«Поняла тут, что хочу быть самой хорошей девочкой, чтоб никогда не попасть в ад. Жару терпеть не могу, а вот холод обожаю. Видимо, я в душе пингвин», — написала она в сети.

Как соообщали «ФАКТЫ», 1 июня Алина Гросу вышла замуж. Церемонию регистрации брака молодожены провели в Венеции, а свадебное торжество организовали в городе Ромео и Джульетты — Вероне.



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