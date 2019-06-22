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Где смотреть онлайн Европейские игры-2019: расписание телетрансляций 22 июня
В столице Беларуси Минске стартовали вторые по счету Европейские игры, в которых Украину во всех 15 видах спорта представляют 198 спортсменов.
Еще до церемонии открытия Игр свои первые матчи в группах провели мужская и женская команды в баскетболе 3×3. Наши ребята в составе Евгения Балабана, Андрея Кожемякина, Дмитрия Липовцева и Алексея Щепкина одолели Францию (18:14) и в субботу, 22 июня, сыграют с Италией и Россией. В свою очередь, украинские девушки (Вероника Космач, Анна Рулева и Татьяна Юркевичус) на старте уверенно обыграли Латвию (14:8) и в воскресенье, 23 июня, встретятся с Испанией и Эстонией. В следующий этап выходят по две лучшие команды из каждой группы.
22 июня (суббота)
10:45 — 11:45 Обзор дня «НТН»
11:45 — 13:00 Стрельба. Пистолет. Смешанные команды. 10 м. Финал «НТН»
14:45 — 16:00 Стрельба. Винтовка. Смешанные команды. 10 м. Финал «НТН»
15:00 — 18:30 Художественная гимнастика. Многоборье. Прямая трансляция НТН"
17:00 — 19:00 Самбо. Финал (первая часть) «НТН»
18:30 — 20:00 Дзюдо «Интер»
19:30 — 20:5 Самбо. Финал (вторая часть) «НТН»
22:40 — 23:15 Баскетбол 3×3. Украина — Италия (мужчины) «НТН»
23:15 — 23:40 Баскетбол 3×3 Украина — Россия (мужчины) «НТН»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен знаменосец сборной Украины на церемонии открытия Европейских игр.
Фото НОК Украины
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