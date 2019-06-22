- 11:35 Просили приехать на судилище: Геращенко показала письма от захваченных РФ украинских моряков
- 11:11 Рухнула с высоты: во время открытия Европейских игр с каната сорвалась воздушная гимнастка
- 10:54 Уголовные дела, которые инспирируют против меня пророссийские персонажи, – это как ордена «За заслуги», — Порошенко
- 10:23 46% посетителей судов доверяют судебной системе – исследование Центра Разумкова
- 10:04 За помощью к экстрасенсам обратилось целое село: какие шоу и сериалы покажут на ТВ этой осенью
- 10:00 Где смотреть онлайн Европейские игры-2019: расписание телетрансляций 22 июня
- 09:59 Люди выпрыгивали из вагонов: вблизи Днепра загорелась электричка
- 09:37 В Польше работодатель выбросил тело умершего украинца в лес: что известно о резонансной истории
- 09:34 Как подобрать сумку к своему характеру: советы психолога
- 08:59 Украинская певица поразила сходством с Майклом Джексоном
- 08:29 Компромисс с Путиным чреват потерей суверенитета: в Украине сделали печальное заявление о войне с Россией
- 08:27 Бывший муж-аристократ Натальи Водяновой женился на беременной американской актрисе
Уголовные дела, которые инспирируют против меня пророссийские персонажи, – это как ордена «За заслуги», — Порошенко
Персонально против пятого президента Украины Петра Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. А те факты, из которых пытаются «слепить» криминал, на самом деле являются примерами государственной позиции. Об этом заявил лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.
«По факту возбуждено несколько уголовных дел. Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом», — сказал Порошенко в эфире телеканала «Украина».
Прежде всего он отметил, что воспринимает как награду выдвинутые ему обвинения в том, что он как Верховный главнокомандующий отдал приказ о контрнаступлении на Донбассе.
«Вследствие эффективных действий Вооруженных сил Украины, добровольцев, волонтеров, выполняя мой приказ Президента Украины, было освобождено две трети оккупированной территории Донбасса», — подчеркнул Порошенко.
Комментируя второе уголовное дело — открытое по факту издания приказа для группы военных кораблей ВМС Украины отправиться на ротацию из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, Порошенко напомнил, что проход кораблей должен был проводиться по украинскому Керченскому проливу, в соответствии с Конвенцией ООН.
Третье потенциальное обвинение, которое хотят выдвинуть Порошенко с подачи лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко — о продаже или изменении собственности украинской ГТС, — он назвал ложью, которая «точно не отвечает действительности».
«Обращение Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы. Точно скажу, что не Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может наоборот — ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украина был нанесен ущерб более чем на $ 40 млрд. И именно в результате моих действий и действий моей команды иск на $ 4,6 млрд. был выигран в Стокгольмском арбитраже, была обеспечена энергетическая независимость нашего государства — когда благодаря нашей команде мы договорились о начале переговоров об энергетическом союзе Украины с ЕС», — цитирует Порошенко пресс-служба партии.
Напомним, партия «Европейская солидарность» подала документы на регистрацию список кандидатов в депутаты для участия во внеочередных парламентских выборах 21 июля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.