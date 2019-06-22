Политика

Уголовные дела, которые инспирируют против меня пророссийские персонажи, – это как ордена «За заслуги», — Порошенко

Персонально против пятого президента Украины Петра Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. А те факты, из которых пытаются «слепить» криминал, на самом деле являются примерами государственной позиции. Об этом заявил лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«По факту возбуждено несколько уголовных дел. Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом», — сказал Порошенко в эфире телеканала «Украина».

Прежде всего он отметил, что воспринимает как награду выдвинутые ему обвинения в том, что он как Верховный главнокомандующий отдал приказ о контрнаступлении на Донбассе.

«Вследствие эффективных действий Вооруженных сил Украины, добровольцев, волонтеров, выполняя мой приказ Президента Украины, было освобождено две трети оккупированной территории Донбасса», — подчеркнул Порошенко.

Комментируя второе уголовное дело — открытое по факту издания приказа для группы военных кораблей ВМС Украины отправиться на ротацию из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, Порошенко напомнил, что проход кораблей должен был проводиться по украинскому Керченскому проливу, в соответствии с Конвенцией ООН.

Третье потенциальное обвинение, которое хотят выдвинуть Порошенко с подачи лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко — о продаже или изменении собственности украинской ГТС, — он назвал ложью, которая «точно не отвечает действительности».

«Обращение Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы. Точно скажу, что не Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может наоборот — ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украина был нанесен ущерб более чем на $ 40 млрд. И именно в результате моих действий и действий моей команды иск на $ 4,6 млрд. был выигран в Стокгольмском арбитраже, была обеспечена энергетическая независимость нашего государства — когда благодаря нашей команде мы договорились о начале переговоров об энергетическом союзе Украины с ЕС», — цитирует Порошенко пресс-служба партии.

Напомним, партия «Европейская солидарность» подала документы на регистрацию список кандидатов в депутаты для участия во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

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