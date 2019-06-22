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Происшествия

Фейерверк на одесском пляже спровоцировал масштабный пожар: фото с места инцидента

12:42 22 июня 2019 116
Фейерверк на одесском пляже спровоцировал масштабный пожар: фото с места инцидента
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Поздно вечером в пятницу, 21 июня, в одном из самых популярных в Одессе мест отдыха и пляже — Аркадия — произошел масштабный пожар.

По словам очевидцев, вероятной причиной возгорания стал неудачный запуск фейерверка на склоне. Искры попали на сухую траву, огонь быстро распространился и охватил большую площадь, порядка 150 квадратных метров.

Пожар в Аркадии

Более того, высока была вероятность того, что огонь перекинется на стоящее рядом здание. Тем не менее спасателям удалось справиться с возгоранием в течение 40 минут.

По предварительной неофициальной информации, пострадавших в результате опасного инцидента нет.

Кроме того, около полуночи в Аркадии горел автомобиль в подземном паркинге отеля «Гагарин Плаза». Прибывшие на место спасатели быстро потушили пожар.

Напомним, 10 июня сильный пожар возник в одном из отделений Одесского областного центра психического здоровья. Одной из жертв пожара стала медсестра, сумевшая вынести из огня 52 пациентов.

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