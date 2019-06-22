- 13:09 Настоящий герой: киевлянин спас 7-летнюю девочку, которая едва не утонула в озере
- 13:06 «В обменнике у меня украли 3300 долларов»: в Киеве женщина стала жертвой дерзкой аферы
- 13:04 Беленюк и Верняев получили новые воинские звания
- 12:54 С оркестром и слезами на глазах: в Киеве простились с Дмитрием Тымчуком (эксклюзивные фото)
- 12:42 Фейерверк на одесском пляже спровоцировал масштабный пожар: фото с места инцидента
- 12:23 Не дожил до суда: 57-летний педофил умер в СИЗО спустя две недели после ареста
- 12:20 Народ не хочет слышать про войну: украинцам указали на интересную тенденцию с Донбассом
- 11:35 Просили приехать на судилище: Геращенко показала письма от захваченных РФ украинских моряков
- 11:11 Рухнула с высоты: во время открытия Европейских игр с каната сорвалась воздушная гимнастка
- 10:54 Уголовные дела, которые инспирируют против меня пророссийские персонажи, – это как ордена «За заслуги», — Порошенко
- 10:23 46% посетителей судов доверяют судебной системе – исследование Центра Разумкова
- 10:04 За помощью к экстрасенсам обратилось целое село: какие шоу и сериалы покажут на ТВ этой осенью
Фейерверк на одесском пляже спровоцировал масштабный пожар: фото с места инцидента
Поздно вечером в пятницу, 21 июня, в одном из самых популярных в Одессе мест отдыха и пляже — Аркадия — произошел масштабный пожар.
По словам очевидцев, вероятной причиной возгорания стал неудачный запуск фейерверка на склоне. Искры попали на сухую траву, огонь быстро распространился и охватил большую площадь, порядка 150 квадратных метров.
Пожар в Аркадии
Более того, высока была вероятность того, что огонь перекинется на стоящее рядом здание. Тем не менее спасателям удалось справиться с возгоранием в течение 40 минут.
По предварительной неофициальной информации, пострадавших в результате опасного инцидента нет.
Кроме того, около полуночи в Аркадии горел автомобиль в подземном паркинге отеля «Гагарин Плаза». Прибывшие на место спасатели быстро потушили пожар.
Напомним, 10 июня сильный пожар возник в одном из отделений Одесского областного центра психического здоровья. Одной из жертв пожара стала медсестра, сумевшая вынести из огня 52 пациентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!