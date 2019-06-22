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"Зеленский может рассчитывать на мой совет, помощь, плечо", — Порошенко
Команда «Европейской Солидарности» в своей политической деятельности готова помогать новой властной команде во всех вопросах, представляющих государственный интерес: обеспечении подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз и НАТО, а также отпоре попыткам антиукраинских сил развернуть государство назад к российскому рабству. Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала «Украина».
«Я — человек, который точно не исповедует принцип „чем хуже, тем лучше“. В вопросах, которые составляют государственный интерес, президент Зеленский в случае необходимости точно может рассчитывать и на мой совет, и на мое плечо, и на мою помощь», — сказал Порошенко.
Он также подчеркнул, что его команда точно поддержит личное голосование народных депутатов, однако точно не будет сотрудничать в парламенте будущего созыва с политическими силами, исповедывающими популизм или идеи возврата Украины в «русский мир».
Напомним, Порошенко ответил на обвинения в развязывании войны на Донбассе.
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