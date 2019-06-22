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Погоня за близнецами: в Николаеве задержали братьев, «бомбивших» окрестные дачи (фото, видео)
С начала 2019 года воры терроризировали дачные кооперативы кражами в Николаевском, Заводском и Витовском районах. Всего было совершено несколько десятков краж. О том, что это дело одних и тех же преступников свидетельствовал схожий почерк преступлений.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, утром 22 июня в полицию поступило сообщение от председателя садового общества в селе Новобогдановка Николаевского района о том, что в дачном доме его соседа открыто окно, а от домовладения отъезжает незнакомый автомобиль. Оказалось, что неизвестные проникли в дом на рассвете, когда хозяев не было дома, отжав металлопластиковое окно. С дачи вынесли бытовую технику.
Ориентировка вмиг облетела все наряды полиции, несущие службу поблизости. Задерживали преступников оперативники Управления уголовного розыска, Николаевского и Витовского отделений полиции вместе с экипажами патрульной полиции. Полицейские заблокировали автомобиль, который шел по микрорайону Варваровка. Двое воров пытались оказать сопротивление, однако правоохранители быстро надели на них наручники. В автомобиле злоумышленников была и техника, о краже которой уже заявил владелец дачного домика.
Подозреваемые в кражах — 35-летние братья-близнецы из Николаева. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Кроме того, даже в настоящее время они являются участниками судебного разбирательства в качестве обвиняемых за совершение краж в Витовском районе.
На ночной воровской промысел близнецы брали в аренду каждый раз другой автомобиль, и работали исключительно на территории садовых товариществ. Если хозяев не было на месте, выбивали входные двери или отжимали окно отверткой или фомкой, и совершали кражи бытовой техники, электроинструментов, которые затем сбывали.
Под процессуальным руководством прокуратуры им уже сообщено о подозрении в совершении краж с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 185 УК Украины) и в ближайшее время будет избираться мера пресечения.
Как писали «ФАКТЫ», в мае в Киеве сотрудники Днепровского управления полиции на улице Милославской задержали группу лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении кражи.
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