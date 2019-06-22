Спорт

Сборная Украины по баскетболу 3х3 не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира

В столице Нидерландов Амстердаме продолжается чемпионат мира по баскетболу 3×3 с участием 20 мужских и женских команд. Мужская сборная Украины, честь которой под началом Олега Юшкина защищали Антон Давидюк, Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев, уверенно преодолела групповой этап и пробилась в плей-офф.

Соперником «желто-синих» (12-рейтинг на турнире) в четвертьфинале турнира стала вторая команда группы D сборная Латвии (четвертый рейтинг из 20 команд). К сожалению, в матче за путевку в полуфинал «желто-синие» мало что смогли противопоставить быстрому и «стреляющему» издали сопернику, уступив — 7:21.

Напомним, что наши ребята выиграли группу, победив Пуэрто-Рико — 21:19, Эстонию — 15:13 и Монголию — 18:17 (в овертайме), а также уступив занявшим последнее место в пятерке россиянам — 14:21.

В других четвертьфиналах мирового первенства сыграют: Польша — Пуэрто-Рико, США — Словения и Франция — Сербия.

К сожалению, женская сборная Украины в составе Кристины Филевич, Ольги Мазниченко, Евгении Спитковской и Натальи Цюбик (тренер — Владимир Холопов) не смогла выйти из группы. После поражений от вице-чемпиона мира России (12:13), чемпиона мира Италии (15:17) и Новой Зеландии (11:17) «желто-синие» разгромили сборную Индонезии (22:5) и финишировали в группе лишь на четвертом месте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужская сборная Украины пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 3х3.

Фото fiba.com



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