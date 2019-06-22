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Украинка Сапсай стала чемпионкой Минска-2019 по самбо
В субботу, 22 июня на проходящих в Минске Европейских играх еще четыре медали, одна из которых золотая, положили в копилку сборной Украины наши мастера самбо.
В состязаниях тяжеловесов (свыше 80 кг) на высшую ступень пьедестала почета поднялась двукратная чемпионка Европы 24-летняя Анастасия Сапсай из Черкасс (на фото). Разгромив литовку Карину Стефанович (9:0) и Екатерину Калюжную из Беларуси (5:0), наша спортсменка в финале не оставила шансов Елене Кабадзе из Грузии (4:0), которой она уступила в решающем поединке недавнего чемпионата Европы.
Серебряные награды в категории до 48 кг добыли 23-летняя Анастасия Новикова из Ивано-Франковской области, которая в финале уступила россиянке Елене Бондаревой (0:2), и ее 32-летняя землячка, чемпионка Европы Елена Сайко (до 64 кг), которой помешала добыть «золото» Игр другая представительница России Екатериной Оноприенко.
Кроме того, «бронзу» Украине принесла двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы 35-летняя Наталья Смаль (до 72 кг) из Ивано-Франковской области, которая в утешительном финале досрочно победила соперницу из Румынии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время церемонии открытия Европейских игр с каната сорвалась воздушная гимнастка.
Фото judoInside.com
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