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Где смотреть онлайн Европейские игры-2019: расписание телетрансляций 23 июня
В Минске продолжаются баталии вторых Европейских игр, в которых Украину во всех 15 видах спорта представляют 198 спортсменов.
Уже в первый соревновательный день наша сборная завоевала шесть медалей. «Золото» Европиады-2019 добыли дзюдоисты — 18-летгняя Дарья Билодид и 31-летний Георгий Зантарая, а также самбистка Анастасия Сапсай. На вторую ступень пьедестала почета поднялись самбистки Анастасия Новикова и Елена Сайко, а «бронзу» в копилку сборной Украины положила еще одна представительница самбо Наталья Смаль.
23 июня (воскресенье)
11:30 — 12:30 Стрельба. Пистолет. Мужчины. 10 м. Финал «НТН»
13:30 — 14:30 Стрельба. Пистолет. Женщины. 10 м. Финал «НТН»
14:00 — 18:15 Художественная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция «Интер»
14:30 — 15:00 Баскетбол 3×3. Женщины. Украина — Эстония «НТН»
15:00 — 15:45 Обзор дня «НТН»
15:45 — 18:30 Стрельба. Траншейный стенд. Финал «НТН»
20:15 — 22:30 Легкая атлетика. Прямая трансляция «Интер»
Кстати, в общекомандном зачете сборная Украины с шестью наградами занимает четвертое место.
Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма наград)
1. Россия — 9−5-4 (18)
2. Беларусь — 4−2-8 (14)
3. Грузия — 3−3-4 (10)
4. Украина — 3−2-1 (6)
5. Нидерланды — 1−2-0 (3)
6. Бельгия — 1−1-1 (3)
7. Косово — 1−1-0 (2)
8. Франция — 1−0-2 (3)
9. Великобритания — 1−0-1 (2)
10. Азербайджан — 0−1-3 (4)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время церемонии открытия Европейских игр воздушная гимнастка сорвалась с каната.
Фото minsk2019. by
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