Где смотреть онлайн Европейские игры-2019: расписание телетрансляций 23 июня

Спорт

В Минске продолжаются баталии вторых Европейских игр, в которых Украину во всех 15 видах спорта представляют 198 спортсменов.

Уже в первый соревновательный день наша сборная завоевала шесть медалей. «Золото» Европиады-2019 добыли дзюдоисты — 18-летгняя Дарья Билодид и 31-летний Георгий Зантарая, а также самбистка Анастасия Сапсай. На вторую ступень пьедестала почета поднялись самбистки Анастасия Новикова и Елена Сайко, а «бронзу» в копилку сборной Украины положила еще одна представительница самбо Наталья Смаль.

23 июня (воскресенье)

11:30 — 12:30 Стрельба. Пистолет. Мужчины. 10 м. Финал «НТН»

13:30 — 14:30 Стрельба. Пистолет. Женщины. 10 м. Финал «НТН»

14:00 — 18:15 Художественная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция «Интер»

14:30 — 15:00 Баскетбол 3×3. Женщины. Украина — Эстония «НТН»

15:00 — 15:45 Обзор дня «НТН»

15:45 — 18:30 Стрельба. Траншейный стенд. Финал «НТН»

20:15 — 22:30 Легкая атлетика. Прямая трансляция «Интер»

Кстати, в общекомандном зачете сборная Украины с шестью наградами занимает четвертое место.

Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма наград)

1. Россия — 9−5-4 (18)

2. Беларусь — 4−2-8 (14)

3. Грузия — 3−3-4 (10)

4. Украина — 3−2-1 (6)

5. Нидерланды — 1−2-0 (3)

6. Бельгия — 1−1-1 (3)

7. Косово — 1−1-0 (2)

8. Франция — 1−0-2 (3)

9. Великобритания — 1−0-1 (2)

10. Азербайджан — 0−1-3 (4)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время церемонии открытия Европейских игр воздушная гимнастка сорвалась с каната.

Фото minsk2019. by

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