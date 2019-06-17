23 июня 2019

''Двадцать первое. Ночь. Понедельник.

Очертанья столицы во мгле.

Сочинил же какой-то бездельник,

Что бывает любовь на земле.

И от лености или со скуки

Все поверили, так и живут:

Ждут свиданий, боятся разлуки

И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,

И почиет на них тишина…

Я на это наткнулась случайно

И с тех пор всё как будто больна.''

23 июня 1889 года, ровно 130 лет назад, в доме на одной из линий Большого Фонтана в Одессе родилась Аня Горенко, которой вскоре суждено было стать одной из самых ярких поэтесс ХХ века Анной Андреевной Ахматовой. Именно вскоре, ибо свои первые стихи она начала писать уже в раннем детстве. А по-настоящему известной стала чуть позже, в Киеве, где она сначала училась в Фундуклеевской гимназии, а затем закончила Киевские высшие женские курсы.

Жизнь Анны Ахматовой была и замечательно прекрасной и одновременно ужасно непростой. Жестоким репрессиям были подвергнуты самые близкие ей люди: первый муж Николай Гумилёв был расстрелян в 1921 году; третий муж Николай Пунин трижды подвергался арестам и, наконец, погиб в одном из сталинских лагерей в 1953 году; единственный сын Лев Гумилёв провёл в заключении более 10 лет. Её саму компартийные цензоры преследовали всю жизнь, подвергая грубым нападкам и злобной критике типа: ''Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Её стихотворения пропитаны духом пессимизма и упадничества, выражающей вкусы старой салонной поэзии… не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодёжи…''

Её гонителей можно было понять. Ведь никто до Ахматовой так пронзительно горестно не описывал в советской литературе боль и отчаяние жён и матерей ''врагов народа''. Из поэмы ''Реквием'':

''Уводили тебя на рассвете,

За тобой, как на выносе, шла,

В тёмной горнице плакали дети

У божницы свеча оплыла.

На губах твоих холод иконки.

Смертный пот на челе не забыть.

Буду я, как стрелецкие жёнки,

Под кремлёвскими башнями выть…''

Она любила край, в котором родилась и жила, и лютой ненавистью ненавидела рабовладельческий режим, завладевший этой страной на долгие годы.

''А если когда-нибудь в этой стране

Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,

Но только с условьем — не ставить его

Ни около моря, где я родилась:

Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,

Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов

И где для меня не открыли засов''.

23 июня 2017 года в Киеве в Мариинском парке был открыт памятник Анне Ахматовой. Место выбрано не случайно. Гуляя в детстве с сестрой и няней по аллеям Мариинского парка, маленькая Аня нашла обронённую кем-то булавку. Няня тогда сказала пророческие, как оказалось, слова: ''Быть тебе, Анечка, поэтом…''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…