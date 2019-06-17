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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1998
Скульптор: Francisco Polope
Высота: 47 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
''Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.
И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.
Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина…
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор всё как будто больна.''
23 июня 1889 года, ровно 130 лет назад, в доме на одной из линий Большого Фонтана в Одессе родилась Аня Горенко, которой вскоре суждено было стать одной из самых ярких поэтесс ХХ века Анной Андреевной Ахматовой. Именно вскоре, ибо свои первые стихи она начала писать уже в раннем детстве. А по-настоящему известной стала чуть позже, в Киеве, где она сначала училась в Фундуклеевской гимназии, а затем закончила Киевские высшие женские курсы.
Жизнь Анны Ахматовой была и замечательно прекрасной и одновременно ужасно непростой. Жестоким репрессиям были подвергнуты самые близкие ей люди: первый муж Николай Гумилёв был расстрелян в 1921 году; третий муж Николай Пунин трижды подвергался арестам и, наконец, погиб в одном из сталинских лагерей в 1953 году; единственный сын Лев Гумилёв провёл в заключении более 10 лет. Её саму компартийные цензоры преследовали всю жизнь, подвергая грубым нападкам и злобной критике типа: ''Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Её стихотворения пропитаны духом пессимизма и упадничества, выражающей вкусы старой салонной поэзии… не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодёжи…''
Её гонителей можно было понять. Ведь никто до Ахматовой так пронзительно горестно не описывал в советской литературе боль и отчаяние жён и матерей ''врагов народа''. Из поэмы ''Реквием'':
''Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В тёмной горнице плакали дети
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки.
Смертный пот на челе не забыть.
Буду я, как стрелецкие жёнки,
Под кремлёвскими башнями выть…''
Она любила край, в котором родилась и жила, и лютой ненавистью ненавидела рабовладельческий режим, завладевший этой страной на долгие годы.
''А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов''.
23 июня 2017 года в Киеве в Мариинском парке был открыт памятник Анне Ахматовой. Место выбрано не случайно. Гуляя в детстве с сестрой и няней по аллеям Мариинского парка, маленькая Аня нашла обронённую кем-то булавку. Няня тогда сказала пророческие, как оказалось, слова: ''Быть тебе, Анечка, поэтом…''
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..