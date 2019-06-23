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Разворачивались через двойную сплошную: в Одессе полицейский Prius попал в ДТП (фото)
В воскресенье, 23 июня, на Адмиральском проспекте в Одессе авто патрульной полиции внезапно стало разворачиваться через сплошную линию. Как результат — столкновение с автомобилем Nissan X-Trail.
Водитель Nissan утверждает, что отреагировать он не успел, поскольку патрульные «разворачивались с синими мигалками и без сирены».
В свою очередь, полицейские утверждают, что они ехали с сиреной и красными проблесковыми маячками.
Кто из них прав, а кто — нет, предстоит выяснять. Утешает (если такой термин уместен) лишь факт отсутствия пострадавших и жертв. А ведь могло быть куда хуже…
Как сообщали «ФАКТЫ», в Черноморске в припаркованное на обочине авто полицейских на полной скорости влетел ВАЗ. В результате аварии пострадал один из сотрудников полиции.
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